Buca’nın üretken kadınları fuarın gözdesi

Buca’nın üretken kadınları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hem kadınları üretime yönlendirmek hem de üreten kadınları desteklemek amacıyla açtığı 'Kadın Emeği Fuarı'nda adeta şov yapıyor. Buca Belediyesi kurslarında eğitim alarak üretime yönelen kadınlar yarattıkları muhteşem tablo, tığ şiş örgü, takı ve birbirinden lezzetli yemekleri ile fuarın gözbebeği standı kurdu.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Kültürpark'ta açılan Kadın Emeği Fuarı’nda Buca Belediyesi’nin stantları büyük ilgi görüyor. Buca Belediyesi’nin açtığı hobi ve sanat kurslarına katılarak dört duvar arasından çıkıp, sosyal yaşama ve üretime katılan Bucalı kadınlar yarattıkları el emeği göz nuru ürünlerini Kadın Emeği Fuarı’nda İzmirlilerle buluşturdu, birbirinden değerli el emeği ürünlerini fuar ziyaretçilerine sergiledi. Bez bebeklerden özel dikim şık kıyafetlere, yağlı boya tablolardan birbirinden lezzetli yemeklere kadar yüzlerce çeşit ürünün sergilendiği stantlar Bucalı kadınların üretken kimliğini gözler önüne serdi. Bucalı kadınların ilmek ilmek işlediği nakışlar, özenle boyadığı tablolar, sabırla diktiği birbirinden şık kıyafetler ile lezzetine doyulmaz yemek ve tatlılar Buca Belediyesi stantlarını fuarın gözbebeği yaptı. Bucalı kadınların yarattığı birbirinden değerli el sanatlarını sergilediği stantları beğeniyle gezen ziyaretçiler üretken kadınları tebrik etti. Buca Belediyesi’nin açtığı ücretsiz kurslarla yepyeni meziyetler kazanıp, gururla sergileyen kadınlar, stant satışlardan kazandıklarıyla aile bütçelerinin yanı sıra Buca ve İzmir ekonomisine de katkı sağlamanın keyfini yaşadı. Bucalı kadınların ürettiği muhteşem el ürünleri 8-9 ve 10 Mart tarihlerinde Fuar 2 no'lu Hol 293- 299 no’lu stantlarda ziyaret edilebilir.