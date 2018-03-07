Buca’ya her gün 30 ağaç

Buca Belediyesi’nin yeşile, doğaya olan sevdası son sürat devam ediyor. Kenti 4 yılda yaklaşık 16 bin ağaç, 470 bin mevsimlik çiçek ve yaklaşık 216 bin metrekare yeşil alanla donatan Buca Belediyesi, “Yemyeşil Buca” iddiasını sürdürüyor

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilkbahar ayları yaklaşırken geçtiğimiz yıl başlattığı “Her gün 30 ağaç” projesini yeniden canlandırdı. Mevsimin ilk fidanlarını kendi elleriyle diken Başkan Piriştina, “Mücadelemiz yıllar sonra kuş bakışı bakıldığında yemyeşil bir Buca görmek” sözleriyle hedefini ortaya koydu.



Kentleşmenin getirdiği betonlaşmayla yok olan yeşil alanları ve yeşil dokuyu ilçeye tekrar kazandırmak için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi, kenti 4 yılda yaklaşık 16 bin ağaç, 470 bin mevsimlik çiçekle donattı.

Başlattığı yeşil seferberliğinde yaklaşık 216 bin metrekare alanı yeşillendiren Buca Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlatıp, kış mevsimiyle ara verdiği “Her gün 30 ağaç” projesini Yeşilay Haftası’nda yeniden hareketlendirip, fidanları toprakla buluşturmaya başladı.



Yılın ilk fidanları Piriştina’dan



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina , çevresi ormanlık alanlar ve köylerinden gelen yeşil dokuyla sarmalanan Buca’nın kent merkezini de yeşillendirmek için başlattıkları çalışmalarda yılın ilk fidanlarını kendi elleriyle dikti.



”Çocuklarımıza daha yeşil bir Buca, temiz bir hava bırakmak istiyoruz” sözleriyle hedefini ortaya koyan Başkan Piriştina, “Yıllar sonra tepeden Buca’ya kuş bakışı baktığımızda beton yığını yerine yemyeşil bir Buca görmek için üstümüze düşeni yapacağız. Her gün 30 ağaç dikerek yemyeşil, tertemiz, mis gibi bir Buca yaratacağımıza inanıyorum” iddiasını yineledi.