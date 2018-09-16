Bülent Ersoy'a benzemek için 10 kez ameliyat oldu

İzmir'de bulunan mekanlarda sahne alan 40 yaşındaki şarkıcı Suat Su, hayranı olduğu Bülent Ersoy'a benzemek için 5 senede tam 10 kez bıçak altına yattı

İzmir’de bulunan mekanlarda sahne alan Suat Su isimli şarkıcı Bülent Ersoy’a olan hayranlığı için 10 defa ameliyat masasına yattı. Ersoy’un kıyafetlerinin neredeyse aynısını diktiren Su, Bülent Ersoy’la ortak arkadaşları sayesinde iki sene önce tanışmış.

BÜLENT ERSOY BU DURUMDAN HOŞNUT OLMADI

2 yıl önce Suat Su ile tanışan Bülent Ersoy, benzerlikten rahatsız olduğu ve bu yüzden bir daha kendisiyle görüşmediği iddia edildi. (Sözcü)