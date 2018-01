Burada dört mevsim 'yaz'

İZMİR'de hava sıcaklığı insanları üşütüp, titretecek kadar düşse de Doğal Yaşam Parkı'ndaki Tropik Merkez'de yazdan kalma günler yaşanıyor. Özel olarak iklimlendirilen merkez, dört mevsim boyunca yağmur ormanlarında rastlanabilecek yüksek nem oranı ve 26 derece sıcaklıkta tutuluyor

Yurt genelinde olumsuz hava koşullarının hissedildiği bugünlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki Tropik Merkez sakinleri, her zaman olduğu gibi yine sıcak havanın keyfini sürüyor. Tropik Merkez'deki hayvanlar, özel iklimlendirme sayesinde 4 mevsim boyunca 26 derecede sabit tutulan ortam sıcaklığı ve yüksek nemde yaşıyor. Merkezde sağlanan özel iklim, bitki örtüsünü de etkiliyor. Japon şemsiyesi, orman sarmaşığı, aküba, bambu, Avustralya Yaban Yemişi ve muz gibi 100'ü aşkın tür, tropik bölgeleri aratmıyor. İzmir'in iklim şartlarında yaşaması söz konusu olmayan birçok bitki türü burada kolaylıkla yetişebiliyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, 2 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan merkezde, Amazon ormanlarındaki nemi ve sıcaklığı yakalamayı hedeflediklerini belirterek, şöyle dedi:



"Yaz ve kış fark etmeden 22-26 derece sıcaklık ve yüzde 60-70 nem oranını yakalamak için iki adet 18 kw vantilatör, iki adet de 45 kw gücünde aspiratör ile ısıtma veya soğutma yapıyoruz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, her hayvan için, doğal ortamda yaşadığı sıcaklığı oluşturuyoruz." HER TÜR, ALIŞTIĞI SICAKLIKTA



İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, parkta farklı iklim türlerine uyumlu hayvanların olmasının, sıcaklığın çok yükseldiği yaz aylarında ya da düştüğü kış aylarında özel önlemler almayı gerektirdiğini vurguladı. Havanın soğuması ile merkezi ısıtma sisteminin devreye girdiğini anlatan yetkililer, ayrıca kızıl geyik, ayı, ceylan, kurt, vahşi keçi gibi soğuğa dayanıklı türler dışındaki hayvanların barınak sıcaklığının 5 derecenin altına düşürülmediğini de ifade etti. Yetkililer, türleri nedeniyle küçük barınaklara sahip hayvanların barınaklarına kalorifer peteği kurulamadığını, o hayvanlar için elektrikli ısıtıcıların çalıştırıldığını söyledi.



Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan Sasalı'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın en ilgi çeken bölümlerinden Tropik Merkez, 18 türde 66 hayvanı içerisinde barındırıyor. Timsah ve yılan gibi sürüngenler ile kaplumbağa, papağan, balık ve çeşitli kuş türlerinin yaşadığı bu büyük merkez, aynı zamanda 'Türkiye'de kurulan ilk tropik merkez' unvanına da sahip. Özel peyzajı ve bitkileri ile ziyaretçilere yağmur ormanlarında geziyormuş hissini veren Tropik Merkez'de, ziyaretçilerin içine girip papağanları besleyebileceği 600 metrekarelik özel doğal ortam daha yer alıyor.

