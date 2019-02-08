Burak Oğuz, Urla'ya emanet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz ile birlikte kamera karşısına geçti, Oğuz'u Urlalılara emanet etti.

CHP'nin İzmir'deki vitrini ciddi oranda değişti. Urla da, partinin yeni bir isimle temsil edileceği ilçelerden biri oldu. 31 Mart seçimlerinde, Urla'da CHP adına Burak Oğuz yarışacak. İlçede çalışmalarını 10 yıldan fazla süredir devam ettiren ve neredeyse herkesin tanıdığı bir isim hâline gelmeyi başaran Burak Oğuz, dün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu gerçekleştirilecek bir açılışa davet eden Oğuz, ziyaretin ardından paylaştığı video aracılığıyla CHP Genel Başkanı'nın mesajını, oyuna talip olduğu Urlalıra iletti.

Urla'yı seviyorum

Videoda, Burak Oğuz ile Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk silüetinin önünde yan yana görülüyor. Kılıçdaroğlu, "Urla'yı genç bir belediye başkanımıza emanet ediyorum. Urla'yı seviyorum, Urlalıları seviyorum ve Başkan'ı Urlalılara emanet ediyorum" ifadelerini kullanıyor.