Burası 3 bin ağaçla hayat bulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir yeşil alan daha kazandırmak için kolları sıvadı. Koyundere'de şantiye toprağı temin etmek için kazılan ve zamanla yapısı bozulan 80 bin m² alan önce rehabilite edilecek, ardından dikilecek binlerce ağaçla yeni bir çam ormanına dönüşecek

Burası 3 bin ağaçla hayat bulacak

İzmir'e yeni kent ormanları kazandıran, büyük park projeleriyle yeşil alanları artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha başladı. Büyükşehir Belediyesi Menemen'e bağlı Koyundere mevkiinde yaklaşık 80 bin m² alanda yeni bir kent ormanı kurmak üzere kolları sıvadı.

 

Zemin 90 bin kamyon hafriyatla düzeltilecek


Geçmiş yıllarda Karayolları tarafından yol dolgusunda kullanılmak üzere toprak temin etmek için kazılarak doğal yapısı bozulan alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite ediliyor. Öncelikle bozulan yapının hafriyat dökülerek düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmaları başlatan İZBETON ekipleri, bölgeye yaz sonuna kadar yaklaşık 900 bin m³ inşaat atığı dökmeyi planlıyor. Geçmişte arazideki toprağın kazılarak alınması nedeniyle yapısı bozulan alan, 90 bin kamyon dolusu hafriyat dökülerek eski haline getirilecek. Ardından zemini bahçe toprağı ile kaplayacak İZBETON, yıl sonuna doğru bölgeyi ağaçlandırmaya hazır bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na devredecek. 3 bin civarında ağaç dikilmesiyle birlikte İzmir, kentlilerin nefes alacağı yeni bir yeşil alana kavuşacak.

 

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ağaç
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu imzayı attı. Mühürsüz oylar AİHM'e gidiyor!
Sonraki Haber
Orman yangınlarıyla ilgili ürküten açıklama!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.