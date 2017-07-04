Burası 3 bin ağaçla hayat bulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir yeşil alan daha kazandırmak için kolları sıvadı. Koyundere'de şantiye toprağı temin etmek için kazılan ve zamanla yapısı bozulan 80 bin m² alan önce rehabilite edilecek, ardından dikilecek binlerce ağaçla yeni bir çam ormanına dönüşecek

İzmir'e yeni kent ormanları kazandıran, büyük park projeleriyle yeşil alanları artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha başladı. Büyükşehir Belediyesi Menemen'e bağlı Koyundere mevkiinde yaklaşık 80 bin m² alanda yeni bir kent ormanı kurmak üzere kolları sıvadı.



Zemin 90 bin kamyon hafriyatla düzeltilecek

Geçmiş yıllarda Karayolları tarafından yol dolgusunda kullanılmak üzere toprak temin etmek için kazılarak doğal yapısı bozulan alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite ediliyor. Öncelikle bozulan yapının hafriyat dökülerek düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmaları başlatan İZBETON ekipleri, bölgeye yaz sonuna kadar yaklaşık 900 bin m³ inşaat atığı dökmeyi planlıyor. Geçmişte arazideki toprağın kazılarak alınması nedeniyle yapısı bozulan alan, 90 bin kamyon dolusu hafriyat dökülerek eski haline getirilecek. Ardından zemini bahçe toprağı ile kaplayacak İZBETON, yıl sonuna doğru bölgeyi



Geçmiş yıllarda Karayolları tarafından yol dolgusunda kullanılmak üzere toprak temin etmek için kazılarak doğal yapısı bozulan alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite ediliyor. Öncelikle bozulan yapının hafriyat dökülerek düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmaları başlatan İZBETON ekipleri, bölgeye yaz sonuna kadar yaklaşık 900 bin m³ inşaat atığı dökmeyi planlıyor. Geçmişte arazideki toprağın kazılarak alınması nedeniyle yapısı bozulan alan, 90 bin kamyon dolusu hafriyat dökülerek eski haline getirilecek. Ardından zemini bahçe toprağı ile kaplayacak İZBETON, yıl sonuna doğru bölgeyi ağaç landırmaya hazır bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na devredecek. 3 bin civarında ağaç dikilmesiyle birlikte İzmir, kentlilerin nefes alacağı yeni bir yeşil alana kavuşacak.

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