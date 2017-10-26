Büyük Kanal'da kış temizliği

İZSU, Gümrük ve Bayraklı pompa istasyonları arasında evsel atık su taşıyan 6,2 kilometrelik kolektör hattında temizlik çalışmalarına başladı. Geçmiş yıllarda da evsel atıkları taşıyan kolektörün içini temizleyen İZSU, kum, çakıl ve taşla birlikte tonlarca malzeme çıkarmıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gümrük Pompa İstasyonu ile Bayraklı Pompa İstasyonu arasında evsel atık su taşıyan kolektörler hattında temizlik çalışmalarına başladı. Hatlarda daha sonra bir tıkanıklık yaşanmaması ve evsel atıkların rahat bir şekilde Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaşması için yürütülen temizlik çalışmaları, Halkapınar Su Fabrikası'ndan geçen bölümünden başladı. Kolektör temizliğine 1. Sanayi Sitesi 2821 Sokak'ta devam eden İZSU ekipleri, ardından Fatih Caddesi ve Gıda Çarşısı içinde çalışmalarına başlayacak. Büyük Kanal Kolektörü'nün Mürselpaşa Bulvarı, İşçiler Caddesi ve Manas Bulvarı üzerinden geçen kısımlarında da temizlik çalışması yapılacak.



Temizlik çalışmaları 2 adet 2,2 metre çapında 6,2 kilometrelik kolektör hattının içinde gerçekleştirilecek. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, özel olarak imalatı yapılan bıçaklı vanalarla (giyotin) kolektör hattının önünü kesiliyor. Bu hattan çekilen sular, açılan özel havuzlar aracılığıyla diğer kolektör hattına aktarılıyor. Vana odaları ve pencere imalatları yapılarak ekiplerin boru içerisine girmesi sağlanıyor. Hattın içine giren kum, çakıl ve taşlarla birlikte kanalda biriken malzemeler de çıkarılıyor. Ekiplerin 24 saat çalıştığı ve Ağustos ayına kadar sürmesi beklenen temizlik, bakım ve onarım çalışmaları 4,8 milyon liraya mal olacak.



65 km'lik kuşak



Büyük Kanal Projesi, İzmir Körfezi'ni kuşaklayan 65 kilometre uzunluğunda ana kuşaklama kanalı, bu kanala bağlı 95 kilometre uzunluğunda tali kolektör, 4150 kilometre uzunluğunda mevcut pis su şebekesi, 4 pompa istasyonu, Çiğli ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinden oluşuyor. Artan nüfusla birlikte belli ölçülerde zaman zaman revizeye ihtiyaç duyan Büyük Kanal Projesi kapsamında gerekli çalışmalar yürütülüyor. Yaşanan geçici tıkanıklıklar da ekiplerin geceli gündüzlü yürüttüğü temizlik çalışmaları ile gideriliyor. Ayrıca periyodik olarak yapılan bakım-onarım ve temizlik çalışmaları ile ana kolektör hattında yaşanabilecek tıkanıklığın önüne geçiliyor.



Hat genişletildi



İZSU Genel Müdürlüğü, 2010 – 2011 yılları arasında 4,6 milyon liralık harcamayla Büyük Kanal'da revizyon yaptı. Narlıdere bölgesinin evsel atıklarını toplayan Güneybatı Kolektörü ile Alsancak-Konak bölgesinin evsel atıklarını toplayan Alsancak kolektöründen gelen atıkları Gümrük Pompa İstasyonu'ndan Basmane Meydanı'ndaki ana kolektör hattına ulaştıran terfi hattına ikinci bir hat daha ilave edildi. İki yeni pompa daha alınarak hattın kapasitesi artırıldı.



2010 yılında Gümrük Pompa İstasyonu ile Bayraklı Pompa İstasyonu arasında evsel atıksu taşıyan kolektörlerin Gıda Çarşısı içinden geçen bölümünde, kolektörlerin içini koruyan membran malzemenin zamanla parçalanması nedeniyle ortaya çıkan tıkanıklığı gidermek için de temizlik çalışmaları yapılmış ve 9 ton malzeme çıkarılmıştı. 2013 ve 2016 yıllarında da hattın Dokuz Eylül Meydanı ile Hilal Aktarma İstasyonu ile Halkapınar Arap Deresi ile Fatih Caddesi'nden geçen bölümünde yapılan temizlik çalışmalarından da tonlarca malzeme çıkarıldı.