Büyük Kanal'da revizyon

Büyük Kanal revizyonu kapsamında geçmiş yıllarda Gazi Bulvarı ile Basmane Meydanı arasındaki basınçlı iletim hattına 1.141 metrelik ilave hat yapan ve Gümrük Pompa İstasyonu’nun kapasitesini artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şimdi de Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artırmak için yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattı yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ile birlikte revizeye ihtiyaç duyan Büyük Kanal Projesi’nde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yer alan ve bölgenin atık sularının Gümrük Terfi Merkezi’ne iletilmesini sağlayan atık su kolektör hattının kapasitesini iyileştirecek. 2054 yılı kent nüfusuna göre gelecek atık su miktarını hesaplayarak proje çalışmalarına başlayan İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı’nın bulunduğu bölgede yerin altına saniyede 2 metreküp atık su iletme kapasiteli pompa istasyonu yapacak. Mevcut kolektör hattına ilave bir hatla Balçova, Sahilevleri, Güzelyalı ve Göztepe bölgesinden toplanan evsel atık sular, yeni kurulacak pompa istasyonu aracılığıyla Gümr&uum l;k Pompa İstasyonu’na iletilecek. Böylelikle hem mevcut kolektörün kullanım ömrü uzatılacak hem de Güzelyalı, Göztepe ve Mehmet Ali Akman mahallerinde atık su sisteminde yaşanan sorunlar ortadan kalkacak.

Neler yapıldı?

İZSU Genel Müdürlüğü, Büyük Kanal Revizyonu kapsamında Gazi Bulvarı ile Basmane Meydanı arandaki basınçlı iletim hattına 1141 metrelik ilave ikinci bir iletim hattı yapmış, Gümrük Pompa İstasyonu’na da iki adet pompa daha alarak kapasitesini artırmıştı. Böylelikle Gümrük Pompa İstasyonu’nda toplanan evsel atıkların rahatlıkla Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaşmasını sağlamıştı. İZSU ayrıca, Büyük Kanal Projesi’nin Arap Deresi’nin altından geçen bölümüne ilave hat yaparak kapasitesini artırmıştı.

Revizyon çalışmaları için yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü, 14 yıllık dönemde yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerde yağmur suları ile kanal sularını da birbirinden ayırmak amacıyla 452 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturdu. Yağmur suyu hattı imalat çalışmaları halen kentin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırmak için de çalışmalarını sürdüren İZSU, sağlıklı bir şekilde çalışması için Büyük Kanal kolektör hatlarında da periyodik olarak temizlik yapılıyor.