"Büyük yangınlar küçük ihmallerle başlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle büyük kentlerde yaşanan otel, hastane, fabrika yangınlarına karşı alınacak önlemler ile denetleme ve söndürmeye yönelik çalışmalar konusunda bir seminer düzenleyecek. Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile düzenlenecek seminer, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, teknolojik gelişmelerle birlikte son yıllarda kompleks ve yüksek yapılarda meydana gelen yangınlara karşı hazırlıklı olmak; önleme, denetleme ve söndürme konusundaki teknikleri ile yenilikleri konunun uzmanlarıyla değerlendirmek amacıyla “Yangın Semineri” düzenliyor. “Büyük Yangınlar, Küçük İhmallerle Başlar” sloganıyla Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 27 Eylül’de saat 13.00’da başlayacak seminer, 28 Eylül’deki oturumla son bulacak

İş Sağlığı Güvenliği uzmanları, yangın acil müdahale ekipleri, endüstriyel tesislerde yangın tesisatı bakımlarını ve kontrollerini yapan uzman kişiler, proje müellifleri, yangın taahhüt işlerini yapan makine mühendisleri, yangın tesisatı ekipmanlarını sağlayan firmaların temsilcileri, yangın senaryosunu hazırlamaya ve uygulamaya yetkili idari bina ve fabrika amirlerinin katılacağı seminerin ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri, “Yapılarda Yangına Müdahale Personelleri ve Çalışanların Yangın Eğitimleri ve Yasal Mevzuat”, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yetkilileri ise “Yangın Tesisatlarında Yapılan ve Yapılması Zorunlu Olan Periyodik Kontroller” konusunda bilgi aktaracak. Seminerin ikinc i günü olan 28 Eylül tarihinde ise “Yangın Senaryosu Nasıl Oluşturulur”, “Yangın Sistemlerinde Kullanılan Ekipmanların Özellikleri ve Gereklilikleri”, “Proje ve İtfaiye Uygunluk Belgesi Denetim Süreçleri” konusu ele alınacak.