Büyükannesine üzüldü robot tasarladı

Özel Karşıyaka Piri Reis Okulları öğrencisi Oğuz Kanat Koca, büyükannesinin Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı gezememesine üzülerek robot tasarladı. Koca’nın projesi TÜBİTAK yarışmasında sergilenmeye değer 16 proje arasına girdi

Karşıyaka Piri Reis Okulları 7/B sınıfı öğrencisi Oğuz Kanat Koca, çeşitli nedenlerle Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı gezemeyenlere yardımcı olacak bir proje hazırladı. Parkı gezmeyi çok isteyen ancak yorulduğu için kafeteryada oturmak zorunda kalan büyükannesine üzülen Koca’nın fen bilimleri dersinde hazırladığı güneş enerjisiyle çalışan, sürücüsüz tur aracı “TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projesi Yarışması”nda sergilenmeye değer 16 proje arasına girdi.



“Onunla gezmek istiyordum”



Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı büyükannesiyle gezemediği için çok üzüldüğünü anlatan Koca, “Parkı büyükannemle gezmek istiyordum ama 80 yaşında olduğu için çabuk yoruldu ve gezemedi. Bir araç bulamayınca biz gezerken o kafeteryada oturdu bekledi. Ben de buna çok üzüldüm. Okulda kulüp tanıtımları sırasında çizgileri takip ederek kendi kendine giden robotlarla ilgili bir tanıtım vardı. Aklıma büyükannem geldi. Onun gibi yaşlılarla parkı gezemeyecek engellilere yardımcı olabilecek bir araç yapmak istedim” dedi.



Parkın maketi üzerinde çalıştı



Fen bilimleri dersi için geliştirdiği proje için iki ay çalıştığını söyleyen Koca, “Fen bilimleri dersinde proje yapacaktık. Ben de güneş enerjisiyle çalışan, sürücüye ihtiyaç duymayan, parka çizilecek şeritleri takip ederek yaşlıları, engellileri parkta gezdirebilecek bir araç yaptım. Aracı tasarlarken Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nın maketini yaparak onun üzerinde çalıştım. Projem gerçekleşirse araca iki ya da üç vagon eklenip yolcu kapasitesi istenildiği gibi arttırılıp azaltılabilecek” diye konuştu.



80 proje içinden



TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projesi Yarışmasına 7 dalda toplam 80 projenin katıldığını söyleyen Fen Bilimleri Öğretmeni Oya Adıgüzel Erkan ise Oğuz Kanat Koca’nın projesinin 26- 29 Mart 2018 tarihleri arasında Katip Çelebi Üniversitesi’nde sergilenerek jüri değerlendirmesine gireceğini dile getirdi.