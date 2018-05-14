Büyükelçi'den İzmir'e: Türkiye'nin Barcelona'sı

İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Dominick Chillcott, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. İzmir'i Barcelona'ya benzeten konuk diplomat, Atatürk hayranlığını ve İzmir Marşı sevgisini de anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ocak ayında göreve başlayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chillcott'u makamında ağırladı. Ziyarette Chillcott'a Konsolos Liz Moriarity, Muavin Konsolos Gill Karataş ve İngiltere İzmir Konsolosluğu Yetkilisi Deniz Kıymaz da eşlik etti.

İzmir'i "Türkiye'nin Barcelona'sı" olarak tanımlayan konuk Büyükelçi, “Barcelona, tüm yıl boyunca hem kültürel hem turizm açısından aktif bir şehir. Ama bana kalırsa İzmir, konum ve güzellik olarak Barcelona’dan daha avantajlı bir kent” şeklinde konuştu.

İzmir’in potansiyelinin çok daha fazla olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu ise “14 sene önce göreve geldiğimizde, işe 'kentimizi nasıl kalkındıracağız' sorusuyla başladık. Bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Orada gördük ki, asıl sıçramamız hizmet sektörü ve turizmde olacak. Gerçekten de İzmir, yılın 12 ayında turist alacak bir şehir" dedi.

Ziyaret sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde yer alan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı balmumundan Atatürk heykelini de inceleyen Dominick Chillcott, bu büyük lidere duyduğu hayranlığı dile getirdi. Chillcott, Türkçe'de en sevdiği parçalardan birinin İzmir Marşı olduğunu da sözlerine ekledi.