Bornova Belediyesi ilçenin aynı zamanda tarihi alanlarından ve simgelerinden biri olan Büyükpark'ta kapsamlı düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda ilk olarak 9 Eylül'de yeni çocuk oyun alanı kullanıma açıldı. Büyükpark'ın meydanındaki havuz da ele alınarak tamamen yenilendi. Eski havuz, yenilenerek fıskiyeli ve ışıklandırmalı kuru havuza dönüştürüldü.



Zeminle aynı seviyede yer alan fıskiyelerden ışıklar eşliğinde yükselen sularla rengarenk görüntülerin oluştuğu kuru havuz büyük beğeni topladı. Büyükler muhteşem gösteriyi izlerken, çocuklar da sularla oynayarak gönüllerince eğlendi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da vatandaşlarla birlikte havuzdaki ışıklı gösteriyi 10.Yıl Marşı eşliğinde izledi.



Öte yandan 'Genç Akıl Söyleşisi' için Bornova'ya gelen ünlü televizyoncu Metin Uca da Büyükpark'ta bulunan havuzdaki ışık ve su gösterilerini Başkan Olgun Atila ile birlikte izleyerek çok beğendiğini söyledi.



Büyükpark'ın tarihi öneme sahip bir alan olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Büyükpark hazırladığımız projeyle modern ve daha kullanışlı hale geldi. Büyükpark'ın merkezinde bulunan havuz da modern bir tasarım ve teknolojik donanımlarla hazırlandı. Vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın havuz başında keyifli zamanlar geçirmesini diliyorum" dedi.



KURU HAVUZUN ÖZELLİKLERİ



Büyükpark meydanında yapımı tamamlanan havuz iskelet sistemi üzerine kurulmuş bir kuru havuzdur. Eski havuz ile aynı ölçülerde inşa edilen havuzun zemin altında su toplama kanalları bulunmaktadır. Üzeri doğal taşla kapatılmış olan kuru havuzun tam ortasında 3 metre yükseklikte su atan merkez jet fıskiye sistemi bulunmaktadır. Orta bölümdeki bu sistemin dışında 50 santimetreden 2.5 metre yüksekliğe kadar su püskürtme kapasitesine sahip olan 226 su başlığı bulunuyor. Dört ayrı renkte toplam 10 ayrı müziğe kadar ayarlanabilen ve bu 10 müzikle uyumlu dans kareografisi yapılabilen, uzaktan kontrol edilebilen kumanda odası bulunmaktadır.





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