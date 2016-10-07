07 Ekim 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Büyükpark yenilendi

    Bornova Belediyesi, ilçenin merkezindeki en önemli yeşil alanlardan biri olan Büyükpark'ta su, ışık ve ses gösterisiyle yepyeni bir dönemi başlattı. Büyükpark'ın meydanındaki eski havuz, yenilenerek fıskiyeli ve ışıklandırmalı kuru havuza dönüştürüldü. Zeminle aynı seviyede yer alan fıskiyelerden ışıklar eşliğinde yükselen sularla rengarenk görüntülerin oluştuğu kuru havuz büyük beğeni topladı. Büyükler muhteşem gösteriyi izlerken, çocuklar da sularla oynayarak gönüllerince eğlendi

    07 Ekim 2016 Cuma 15:48
    Büyükpark yenilendi
    Bornova Belediyesi ilçenin aynı zamanda tarihi alanlarından ve simgelerinden biri olan Büyükpark'ta kapsamlı düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda ilk olarak 9 Eylül'de yeni çocuk oyun alanı kullanıma açıldı. Büyükpark'ın meydanındaki havuz da ele alınarak tamamen yenilendi. Eski havuz, yenilenerek fıskiyeli ve ışıklandırmalı kuru havuza dönüştürüldü.

    Zeminle aynı seviyede yer alan fıskiyelerden ışıklar eşliğinde yükselen sularla rengarenk görüntülerin oluştuğu kuru havuz büyük beğeni topladı. Büyükler muhteşem gösteriyi izlerken, çocuklar da sularla oynayarak gönüllerince eğlendi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da vatandaşlarla birlikte havuzdaki ışıklı gösteriyi 10.Yıl Marşı eşliğinde izledi.

    Öte yandan 'Genç Akıl Söyleşisi' için Bornova'ya gelen ünlü televizyoncu Metin Uca da Büyükpark'ta bulunan havuzdaki ışık ve su gösterilerini Başkan Olgun Atila ile birlikte izleyerek çok beğendiğini söyledi.

    Büyükpark'ın tarihi öneme sahip bir alan olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Büyükpark hazırladığımız projeyle modern ve daha kullanışlı hale geldi. Büyükpark'ın merkezinde bulunan havuz da modern bir tasarım ve teknolojik donanımlarla hazırlandı. Vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın havuz başında keyifli zamanlar geçirmesini diliyorum" dedi.

    KURU HAVUZUN ÖZELLİKLERİ

    Büyükpark meydanında yapımı tamamlanan havuz iskelet sistemi üzerine kurulmuş bir kuru havuzdur. Eski havuz ile aynı ölçülerde inşa edilen havuzun zemin altında su toplama kanalları bulunmaktadır. Üzeri doğal taşla kapatılmış olan kuru havuzun tam ortasında 3 metre yükseklikte su atan merkez jet fıskiye sistemi bulunmaktadır. Orta bölümdeki bu sistemin dışında 50 santimetreden 2.5 metre yüksekliğe kadar su püskürtme kapasitesine sahip olan 226 su başlığı bulunuyor. Dört ayrı renkte toplam 10 ayrı müziğe kadar ayarlanabilen ve bu 10 müzikle uyumlu dans kareografisi yapılabilen, uzaktan kontrol edilebilen kumanda odası bulunmaktadır.

    Anahtar Kelimeler: Bornova, Belediyesi, Ilçenin, Merkezindeki, önemli

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İğne çuvaldız meselesi...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Her gün 5'i ölüyor!
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz