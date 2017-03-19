Büyükşehir, afetzede üreticiyi unutmadı. Hesaplarına 4 milyon TL yattı

Ocak ayındaki yoğun kar yağışı nedeniyle seraları yıkılan üreticinin imdadına İzmir Büyükşehir Belediyesi yetişti. Müjdeli haberi Menderes 'e yaptığı ziyaret sırasında veren Başkan Aziz Kocaoğlu , 851 üreticinin hesabına toplam 4 milyon TL yatırdıklarını açıkladı. Menderesli üreticiler Başkan Kocaoğlu'nun açıklamasını sevinçle karşıladı.

Menderes'e yeni müjde: Hal ve paketleme tesisi

Geçtiğimiz Ocak ayında İzmir'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Menderes ilçesindeki seraların büyük bölümünde hasar oluşmuş, olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise mağdur olan üreticilere maddi destek sözü vermişti. Başkan Aziz Kocaoğlu, yaşanan afetin üzerinden henüz iki ay geçtikten sonra bu kez güzel bir haberle Menderes'e gitti. Burada Küner, Ataköy, Çamönü, Değirmendere, Tekeli, Develi ve Çileme'de vatandaşlarla buluşan Başkan Kocaoğlu, İzmir İl Tarım Müdürlüğü'nün yaptığı tespit çalışmaları doğrultusunda zarara uğradığı belirlenen 851 üreticinin hesabına hasar oranlarına göre belirlenen miktarlarda para yatırıldığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 4 milyon TL'ye yakın bir kaynağı bu işe ayırdıklarını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, "Yaralarınıza bir nebze de olsa merhem olabilirsek, ne mutlu. Pazartesi gününden itibaren bankadan paralarınızı çekebilirsiniz. Bu da bizden size çam sakızı çoban armağanı" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes ziyareti sırasında sevindirici bir gelişmenin haberini daha verdi. Tahtalı Barajı Havzası'ndaki koruma önlemleri nedeniyle kısıtlamalarla karşılaşan Menderesli üreticiye destek olmak istediklerini söyleyen Başkan Kocaoğlu, bu bölgede sebze hali ve paketleme tesisini içeren bir tesis kurmayı planladıklarını açıkladı. Yer tespiti için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu şunları kaydetti:"20 dönem civarında bir yer bakıyoruz. Bölgedeki ürünlerin tamamının bu tesise getirilmesi, burada sınıflandırılarak paketlenmesini sağlayacağız. Pazarlama konusunda büyük zincir mağazaların yöneticileriyle konuşuyoruz. İstedikleri standartta paketlendiği takdirde ürününüzün tamamını günün en yüksek rayicinden almaya hazırlar. 13 senedir 'kent nasıl kalkınır' diye kafa yoruyoruz. Belediye başkanlığı sadece yasada belirlenen işleri yapmak değil. Gençler nasıl iş bulur, üreticinin malı nasıl değerlenir, turizm nasıl gelişir diye düşünerek, kenti kalkındırmaya çalışıyoruz."