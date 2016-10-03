Sözleşmenin imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kırsal kalkınma adına tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için birçok proje yürüttüklerini söyledi. İmzalanan son sözleşme kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Sosyal Projeler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın ürün alımı yapacağını belirten Başkan Kocaoğlu, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

Başkan Aziz Kocaoğlu, Kiraz, Bayındır, Ödemiş ve Tire'de başarılı kooperatiflerle olumlu işler yaptıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: 'Kanun koyucu, üreticinin desteklenmesi için bütün kamu kurumlarına ve belediyelere, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatiflerden ihalesiz mal alabilme yetkisi veriyor. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarımda, kırsalda kooperatifçilikten başka bir yöntem kullanmıyor. Hollanda'da tarımsal üretimin yüzde 80'i kooperatifler eliyle gerçekleştiriliyor. Biz ise daha bu işin başlangıcındayız.'



Malımız tarlada kalmayacak



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ürünlerin değerlendirilmesi için market zincirleriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, 'Yaptığımız girişimler sonucu, marketler hangi ürün olursa olsun istedikleri standartta paketlendiği takdirde piyasa fiyatından alacaklarını taahhüt ediyorlar. Yani malımız tarlada kalmayacak, çürümeyecek. Bunun için acilen paketleme ünitelerini kurmamız gerekiyor. Bu kapıdan hep beraber geçmek zorundayız' diye konuştu.



Yerel kalkınma modeli



Ödemiş Belediye Başkan Mahmut Badem de, 'Bugün İzmir Büyükşehir Belediyemizin yerelde kalkınma modelini üreticiye yansıtarak ürünlerinin kooperatifler eliyle alınmasını sağlayan sözleşmelerden birini imzalıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.







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