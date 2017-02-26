Büyükşehir davasında karar bekleniyor

İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da 397 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 30. duruşması 27 Şubat Pazartesi günü saat 10.00 'de görülecek. Savcının müteallasını açıklaması ve sanık avukatlarının beraat talep edecekleri davada Mahkeme'nin kararının açıklaması bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2 Mayıs ve 22 Kasım 2011 tarihlerinde iki dalga halinde yapılan polis operasyonuyla başlatılan 'ihalelerde yolsuzluk, organize suç örgütü kurma' soruşturmasının 129 tutuksuz sanığı için 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Şubat Pazartesi günü 30. celse gerçekleşecek. Davanın ekim ayında gerçekleşen 29. duruşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Avukatı Ercan Demir'in, soruşturmayı daha önce yürüten savcılar ve ardından da hakimlerin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandıklarını, meslekten ihraç edildiklerine dikkat çekerek dosyanın mahkeme tarafından reddedilmesini ve sanıklar için beraat kararı verilmesini istemesi üzerine, Mahkeme Başkanı Taner Bulam, kendisinin dosyayla ilgili bir kanaata vardığını ancak heyete yeni katılan hakimler olduğunu belirtti. Duruşma savcısı Zafer Sercan Yetişer de, mütalaa için uzun bir süre verilmesini talep ettiği için duruşma 27 Şubat'a ertelendi. İlk duruşmanın 2012 yılında yapıldığı ve 5 yıldır süren davanın 30. duruşmasında mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Duruşmada başta Aziz Kocaoğlu olmak üzere 129 sanık beraatlerini isteyecek. Savcı da mütealasını açıklayacak. Ardından da mahkemenin kararını vermesi beklenecek. Duruşmayı CHP milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve belediye çalışanlarının da izlemesi bekleniyor.