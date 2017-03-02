Büyükşehir'den 30 ilçeye 90 araç

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere 25.7 milyon liralık maliyetle 90 araç satın aldı. Son teknoloji araçların dağıtımına İzmir'in güney bölgesinde bulunan 8 ilçeden başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 aracın anahtarını belediye başkanlarına teslim etti

Türkiye'de çevre yatırımları ile önce çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin evsel atıkları daha hızlı ve sağlıklı toplanması için araç desteği veriyor. Temiz ve sağlıklı kent için ilçelere bugüne kadar çöp kamyonu ve yol süpürme araçlarından oluşan 149 adet temizlik aracı, 38 bin adet çöp konteyneri ve 1000 adet moloz konteyneri hibe eden İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak 90 temizlik aracı daha satın aldı. 30 ilçe belediyesine hibe etmek için 25 milyon 758 bin liralık maliyetle satın alınan araçların dağıtımına İzmir'in güney bölgesinde bulunan Ödemiş, Tire, Kiraz, Selçuk, Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş, Bayındır ilçelerinden başlandı.

8 ilçeye verilecek 24 araç için Kemalpaşa'da tören düzenlendi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kendisinin ve belediye bürokratlarının yargılandığı ve geçtiğimiz gün beraatla sonuçlanan mahkeme sürecine değinerek, bu süreçte desteğini esirgemeyen İzmirlilere ve fedakarca çalışan belediye personeline teşekkür etti.



Bizi İzmirliler ayakta tuttu



27 Şubat günü İzmir Adliyesi'nde görüşülen davada mahkemenin beraat kararı aldığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Zor bir süreçten geçtik. 6 yıllık sıkıntımız beraatla sonuçlandı. İzmir'de yaşayan hangi siyasi partiden, hangi etnik kökenden, hangi bölgeden olursa olsun bütün İzmirli hemşehrilerimiz 6 yıllık süre içinde bize inandılar; güvendiler ve bizi ayakta tuttular. Onların hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Desteklerinden ötürü huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Bir teşekkürüm de belediyedeki mesai arkadaşlarıma. Üst düzey bürokratlarımızın büyük kısmı tutuklandıktan sonra geriye kalan arkadaşlarımız özverili ve yürekli çalışmalar yaparak İzmirli hemşehrilerimize hizmetlerimizin aksamaması için büyük özveride bulundular. Onlara da huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum. Beraat kararından sonra Adalet Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları, bütün partilerden milletvekillerimiz, dostlar, arkadaş aradılar. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Onlara da huzurunuzda sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.



Ayrım yapmadan hizmet ediyoruz



Büyükşehir Belediyesi, merkezi hükümet ve ilçe belediyelerinin etle tırnak gibi olduğunu, amaçlarının hemşehrilere hizmet etmek olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Biz merkezi hükümetten aldığımız güç ve yetkiyle, kaynaklarla, ilçe belediyelerimizle uyum ve eş güdüm içinde hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. 13 yıllık belediye başkanlığı dönemimde özelikle ayrım yapmamaya, adil davranmaya çok aşırı özen gösterdim.

Teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor. Bilimi ve teknoloji rehber alarak, yeniliklerden istifade ederek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. İlçe belediyelerine çevre temizlik faaliyetlerini yapmaları için 149 adet temizlik aracı ile 38 bin adet çöp konteyneri, 1000 adet moloz konteyneri dağıtmıştık. Bunların toplam bedeli 35 milyon civarındaydı. Şimdi de 30 ilçemize 3'er adet olmak üzere 90 temizlik aracı dağıtıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk beş yıl 2 milyar olarak yatırım harcamamızı, ikinci beş yılda 4.5 milyara çıkardık. Üçüncü beş yılımızda bu rakam 8 milyar olacak. Bunu tasarruf ederek, kentin, belediyenin olanaklarını doğru kullanarak yapıyoruz. İlçe belediyelerimizin bugün olduğu gibi ihtiyaçlarına koşuyor, ihtiyaç duyulan projelerine destek veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz.



Temizlik aracı desteği 60 milyonu buldu



İlçe belediyelerinin çevre temizliğini daha sağlıklı ve hızlı yapabilmesi için satın alınan araçlar son teknolojiye sahip. Atık su çekmek ve temiz suyu ihtiyaçlı yerlere taşımak için kullanılan vidanjörler 3 ton temiz, 5 ton atık su kapasitesine sahip. Çöp konteynerlerini yıkamak için özel olarak dizayn edilen konteyner yıkama aracı, ilçe belediyelerine büyük kolaylık sağlayacak. Moloz konteyner araçları ise evlerden çıkan molozların taşınmasında kullanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine 2010 yılında 5 bin, 2014 yılında 13 bin, 2015 yılında da 20 bin olmak üzere 38 bin çöp konteyneri, 16.5 milyon liralık yatırımla 30 ilçeye 149 adet çöp kamyonu ve süpürme aracı ile 1000 adet moloz konteynırı hibe etmişti. 90 yeni temizlik aracı ile birlikte bugüne kadar dağıtılan temizlik araçları ve konteynırların toplam maliyeti 59.8 milyon TL'yi buldu.



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