Büyükşehir'den 4 işletmeye 'tente' ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon Yönetmeliği'ne uygun olarak tente lerini düzenleyen 4 işletmeye “En İyi Uygulama Örneği” plaketi verdi. Büyükşehir yetkilileri, Kordon ve Pasaport’taki diğer işletmelerin yönetmelik gereği belirlenen tenteleri uygulamak için gerekli başvuruyu yaptığını ve bir bölümünün de şu an gerekli çalışmayı başlattığını söyledi.

Örnek işletmelere teşekkür

“Takdir edilmek bizi onurlandırdı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak, yaya haklarını gözetmek ve bölgeye karakter kazandırmak amacıyla hazırlanan Kordon ve Pasaport Yönetmeliği doğrultusunda tente düzenlemesi yapan işletmeleri plaket ile ödüllendirdi. Deniz Restoran, Kıtchenette, Körfez Restoran Veli Usta ve Gümüş Balık, “En İyi Uygulama Örneği” plaketi aldı. Tentenin yanı sıra stor perde, cam separatör, işletmenin logo kullanımı, zemin kaplama, masa sandalye düzeni ve yaya geçişlerinin de dikkat edildiği düzenlemede; işletmelerin girişine “En İyi Uygulama Örneği” yazısı da asıldı.İşletme sahipleri plaketlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanı Hülya Arkon ve Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat’tan aldı. Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu, Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Selin Yiğitoğlu ile Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şamlı’nın da yer aldığı Kordon turunda plaketleri teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiğine yaptığı katkıdan ötürü plaket alan işletme sahiplerine teşekkür etti.Vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepleri de dikkate alarak revize ettikleri Kordon Yönetmeliği ile kentin en önemli dinlenme, gezi ve eğlenme mekanını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Yönetmelikte belirlenen standartlar ile hem yayalara ve bu bölgelerdeki apartman sakinlerine daha rahat kullanım imkanı sağlamayı hem de Kordon’un estetik görünümünü geliştirmeyi hedefledik. Bu konuda en iyi uygulama örneği veren işletmeleri de plaketle ödüllendiriyoruz. Bu iyi uygulamaların diğer işletmelere örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.Yetkililer, Kordon ve Pasaport’taki diğer işletmelerin yönetmelik gereği belirlenen tenteleri uygulamak için gerekli başvuruyu yaptığını ve bir bölümünün de şu an gerekli çalışmayı başlattığını hatırlattı.“En İyi Uygulama Örneği” plaketi alan Deniz Restoran sahibi Metin Çelikkaya, “Biz gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin faydasını gördük. Müşterilerimiz de çok beğendi. Bu plaketi aldığımız için ayrıca gururluyuz” diye konuştu.Gümüş Balık sahibi Ramazan Kavasoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla güzel bir uygulama yaptık. Daha önceki uygulamada her işletme farklı tente kullanıyordu. Herkesin tek tip sisteme geçmesi görüntü ve düzen açısından hem bizi hem müşterilerimizi mutlu etti. Diğer mekanların da kısa sürede düzenlemelerini tamamlamaları çok güzel olacak. İzmir’de bu düzenlemeyi ilk uygulayanlardan biri olarak plaketle ödüllendirilmek bizi gururlandırdı. Teşekkür ediyoruz” dedi.Kıtchenette İşletme Müdürü Gürkan Dolunay ile Körfez Restoran Veli Usta’nın sahibi Birkan Sinanoğlu da “En İyi Uygulama Örneği” plaketi ile ödüllendirildikleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.