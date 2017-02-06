Büyükşehir'den Çiğli'ye dev park. 350 ağaç dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı mahallesinde lavanta, kekik, yasemin ile defne yaprağı kokularının yayılacağı 19 bin metrekarelik yeni bir park kuruyor. 350 ağacın dikileceği park, aynı zamanda seyir teraslarıyla kentlilerin yeni buluşma noktası olacak

Atıl durumdaki alanları modern görünümlerine kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez 1999 yılında bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden siyasetçi ve yazar Ahmet Taner Kışlalı’nın adının verildiği mahalle için harekete geçti. Çiğli’deki 19 bin metrekarelik alanda kentin “en iddialı” parklarından birini oluşturmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi ve modern tasarımı ile öne çıkacak bu yeşil alanı kentlilerin yeni buluşma noktası haline getirecek.





350 ağaç, binlerce çiçek..



Sadece Çiğli’nin değil, kentin tamamı için önemli bir çekim merkezi olacak ‘Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Semt Parkı’nın 11 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Proje kapsamında seyir terasları ve açık fitness alanları oluşturulacak. Parkta ayrıca, yeni nesil çocuk oyun alanları ile dinlenme ve toplanma mekanları hazırlanırken, 2 bin metrekare çim alan düzenlenecek; toplam 350 adet ağaç dikilecek. Ahmet Taner Kışlalı Semt Parkı’na dikilecek oya, kırmızı yapraklı süs eriği ve akasya ağaçları, çiçekleri ve yaprak dokusuyla parka ayrı bir renk verecek. Çınar yapraklı akçaağaç, melez servi, mavi servi, grevilya, fıstık çamı ve Londra çamı türlerindeki ağaçlar ile çiçekli çalı grubundan güzellik çalısı, bahar dalı, ağaç hatmi, beyaz zakkum, gül türleri, kokusuyla ünlü lavanta, biberiye, defne ve Arap yasemini türlerindeki çalı grupları da, parkı kentin yeni çekim merkezlerinden biri haline getirecek.







