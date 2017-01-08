Büyükşehir'den hava kirliliği için mücadele

Soğuk havalarla birlikte İzmir'de yakılan sobalar nedeniyle hava kirliliği de arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini azaltmak adına, kalorifer ateşçilerine eğitim vermeye başladı

İzmir'de hava kirliliği havaların soğumasıyla birlikte artışa geçti. Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi”ne (Covenant of Mayors) taraf olan ve 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımını yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yeni çözümler aramaya başladı. Büyükşehir kirliliği azaltmak ve çevre bilincini oluşturmak için kalorifer ateşçilerini eğitime aldı. İlk olarak merkezi sistem kömürle ısınan apartmanların kalorifer ateşçilerine eğitim veren Büyükşehir, şimdi de okullardaki görevlilere eğitim vermeye başladı. Büyükşehirin bu ayın sonuna kadar 30 ilçedeki okullarda görev yapan yaklaşık 500 görevliyi eğitmesi öngörülüyor.





15 ilçede eğitimler tamamlandı



Torbalı, Tire, Bayındır ve Selçuk’taki ateşçilerin ardından, geçtiğimiz günlerde de 11 merkez ilçede yer alan okulların ateşçilerinin eğitim semineri vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası kalorifer-doğalgaz yakma teknikleri eğitmeni Cengiz Yüksel, görevlilere karbon ve kükürt salınımını azaltarak hava kirliliğini önlemek için kalorifer yakma teknikleri, kazanların bakımı, baca bakım ve temizliği ile çevre bilinci konularında bilgiler verdi. Aralarında bayan ateşçilerin de bulunduğu seminerden çok şey öğrendiklerini belirten katılımcılar, çevre kirliliğini azaltmak için öğrendiklerini uygulayacaklarını söyledi.



Kentte doğalgaz kullanan okulların yanı sıra kömürlü kalorifer kullanan okullar da bulunduğunu belirten ve hava kirliliğini azaltmak için bu okullarda görev yapan ateşçilerin bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Tekniğine uygun kalorifer yakmak, hava kirliliğini azaltacak etkenlerden biri. Bu işi yapan görevlilerin mutlaka Halk Eğitim Merkezi’nden ateşçi belgesi alması, Valilik tarafından satış izin belgesi olan kömür kullanması, her yıl bacalarının bakımını yaptırması ve kazanlarını tekniğine uygun yakması gerekiyor. Eğitimin bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.







