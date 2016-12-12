Büyükşehir'den İzmir'e bir park daha. 800 ağaç dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamının yoğunluğundan kurtulup nefes almak isteyenler için Bayraklı’da yepyeni bir dünya kuruyor. 4 farklı etap halinde tasarlanan 9.7 milyon liralık dev park, hem dinlenme hem de spor ve eğlence mekanı olarak hizmet verecek. Ücretsiz wi-fi erişimi ile kendi kendini temizleyen akıllı tuvaletlerin de yer alacağı parka 800 ağaç dikildi

Gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park ve rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarladığı ‘Park İzmir’i İzmirlilerle buluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ankara Caddesi paralelinde, Hamdi Dalan kavşağı yanında yer alan Park İzmir, 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap verecek. Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 9 milyon 700 bin liraya mal olan ve ‘Park İzmir’, ‘Park İzmir Kaykay’, ‘Park İzmir Çocuk’, ‘Park İzmir’ olmak üzere 4 etap halinde projelendirdiği dev parkı, İzmirlilere yeni yıl hediyesi olarak hizmete açacak.



Hem havuz hem amfitiyatro



Kentin en nitelikli parklarından biri olacak Park İzmir’in ana girişinde, İzmirlileri manolya ağaçları ile gölgelenen bir meydan karşılıyor. Bu meydanda gezenler için su perdesi ile serinleyecekleri bir su arkadı ile çocukların ve gençlerin oyun oynayabileceği üzeri fıskiyeli bir kuru havuz yer alıyor. Söz konusu havuz, suyu kesildiğinde bir meydana dönüşerek çeşitli etkinliklere imkan tanıyor. Ayrıca parkın içinden geçen su kanalı ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere soluk aldıracak. Parkta ikinci bir havuz da, amfi tiyatronun bulunduğu alanda yer alıyor. Etkinlik zamanlarında havuzun suyu kesilerek, alan amfi tiyatroya dönüşüyor. İzmir’in simgesi olan palmiye ağaçları ile planlanan bu bölüm, aynı zamanda yol aksında da devam ediyor. Park içerisinde bisikletseverler ve yürüyüş-koşu yapmak isteyenler için dut ağaçları ile gölgelenen ve tüm alanı çevreleyen yollar da hazırlanıyor. Bu yollar, Park İzmir’i Şehit Hakan Ünal Parkı’yla birbirine bağlıyor. Modern oyuncaklarla donatılarak engelli çocukların da kullanımına uygun olarak hazırlanan çocuk oyun parkı ise tarçın ağaçları ile gölgeleniyor.





Macera burada



Park İzmir, yeşil alan düzenlemelerinin yanısıra skate park, macera oyun parkı gibi değişik aktivite alanlarıyla özellikle macera tutkunu çocuk ve gençler için bir cazibe merkezi olacak. Skate Park’ta, kaykay ve paten yapmayı seven gençler hoşça vakit geçirecek. Kum zemin üzerine hazırlanan ahşap görünümlü macera oyun parkı ise parkın en ilgi çeken noktalarından biri olacak. Dökme kauçuk zeminli bir çocuk oyun alanıyla birlikte, korunan çam ağaçlarının altına çim tepelerden oturma alanları hazırlanıyor. Parkın bu bölümünde bir süs havuzu da yer alıyor.





800 ağaç dikiliyor



İzmir Park’ta, mevsim değişikliklerine göre farklı renk ve koku özelliklerine sahip olan gravilya, çınar, mabet ağacı, sığla ve meşe gibi büyüdükçe anıt ağaç formuna ulaşabilecek ağaçlar ile sedir, çam, pembe çiçekli akasya, ıhlamur, palmiye türlerinde olmak üzere toplam 800 adet ağacın yanı sıra yaklaşık 32 bin adet çalı ve yer örtücü bitki yer alıyor. Çevrenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak planlanan otoparkların üzerini pembe çiçekli akasyalar süslüyor.





Teknoloji sevenler de unutulmadı



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin bir çok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz wi-fi erişimi ile usb şarj noktaları hizmeti, Park İzmir’de de yer alıyor. Güvenliğin kamera sistemiyle sağlandığı parkta, kendi kendini temizleyen akıllı WC'ler de kuruluyor.