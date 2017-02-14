Büyükşehir'den kardan zarar gören üreticilere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar ve dolu yağışlarından zarar gören Menderes ve Kirazlı üreticilere yardım eli uzattı

Kiraz da unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan doğal afetlerden olumsuz etkilenen Menderes ve Kirazlı üreticilere sahip çıktı. Belediye Meclisi'nde onaylanan karara göre Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında Menderes'te gerçekleşen kar yağışı ve don olayından seraları zarar gören üreticilere maddi destekte bulunacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan hasar tespiti doğrultusunda, üreticilere uğradıkları zarar oranına göre destek verilecek. Bu kapsamda, yüzde 20’ye kadar zarar gören üreticiye bin TL, yüzde 21 ile 40 arasında zarar gören üreticiye 2 bin T L, yüzde 41 ile 60 arasında zarar gören üreticiye 3 bin TL, yüzde 61 ile 80 arasında zarar gören üreticiye 4 bin TL, yüzde 81 ile 100 arasında zarar görenlere 5 bin lira maddi destekte bulunulacak.Büyükşehir Belediyesi, Kiraz ilçesinde Ağustos ayında yaşanan doludan zarar gören üreticilerin, aynı alana ekilmek için ihtiyaç duydukları tohumun da yüzde 25'ini karşılayacak. Üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinde aldıkları tohumları bahar aylarından itibaren tarlalarına ekecekler ve yeni mahsullerine kavuşacaklar. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Ziraat Odası ile protokol imzalanacak.