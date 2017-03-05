Büyükşehir'den Mavişehir'e Halk Park!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir’de 88 bin metrekarelik alanda kentin en nitelikli parklarından birini kuracak. 610 ağacın dikileceği parkın en renkli bölümü ise tıpkı ünlü Hyde Park ’ta olduğu gibi vatandaşların kendini özgürce ifade edebileceği kürsü ve yazı duvarları olacak.

610 ağaç dikilecek, Mavişehir’e yeni nefes olacak

Gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park ve rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir Peynircioğlu Deresi kenarında yaklaşık 66 bin metrekarelik bir alanda modern ve yenilikçi bir anlayışla “Halk Park”ı tasarlıyor. Tıpkı İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Hyde Park’ta olduğu gibi, halkın kendini ifade edebileceği serbest kürsü ve yazı duvarlarıyla park anlayışına yeni bir bakış açısı getiren Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan düzenlemeleriyle öne çıkan Halk Park’ta 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite ve spor alanlarıyla bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap verecek.Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan ve uygulama çalışmaları başlatılan yeni semt parkında, 66 bin metrekare yeşil alanın dışında bin, 340 ve 980 metrekarelik 3 adet ayrı çocuk oyun alanı yer alacak. Bunların yanı sıra parkta ücretsiz wifi erişimi, karavan kafe, 2 adet su duvarı ile 3 adet yaya köprüsü de bulunacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, tasarladığı çim dinlenme alanlarıyla da İzmirlilere keyifli bir güneşlenme olanağı da sağlayacak. Halk Park’a akçaağaç, kafur ağacı, iğde, ipek ağacı, jakaranda, defne, manolya, tespih ağacı, dut, sülün, akasya, melez, çınar, süs eriği, pırnal meşe ve saplı meşe olmak üzere 610 ağaç dikilecek. Alan ayrıca Afrika zambağı, kareks, sarı çalı papatyası, gaura, mine çalısı, lavanta, bodur pembe &c cedil;içekli zakkum, alev çalısı, bodur biberiye, lavantin ve kekik ile de renklenecek.