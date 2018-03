Büyükşehir desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular

İzmir'in merkeze en uzak ilçesi Kiraz'da düne kadar gündelik işlerde yevmiye usulü çalışan kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kendi işlerinin patronu oldu. Sadece kadın üyelerden oluşan kooperatifin ürettiği istiridye mantarlarına yurtdışından bile talep gelmeye başladı. Kiraz'ın girişimci kadınlarını ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu, onlar için bir üretim tesisi kuracaklarını müjdeledi

Hülya Yorulmaz, Yüksel Sezer, Zübeyde Duyar, Reyhan Yıldırım, Seçil Turna, Pınar Kandemir, Fatma Yıldırım, Şehriban Palaz, Güler Özen, Fidan Kart ve daha niceleri …



Onlar İzmir'in merkeze en uzak ilçesi Kiraz'da son dönem hızla yaygınlaşan istiridye mantarı üretiminin öncüleri. Evlerinin bir köşesinde oturup yokluktan dert yanmak yerine birlik olup aynı yola baş koyan Kirazlı kadınlar, ilçede adeta birer kahraman haline geldi.





Karanlık odada aydınlık bir gelecek



İstiridye mantarı üretme fikri, ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu arayan kadınların Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki "Yerel Hizmetler Müdürlüğü" ile temasa geçmesinin ardından oluştu. Tarım yapabilecek geniş arazileri, birikmiş sermayeleri yoktu. Bu nedenle kendilerine sunulan seçenekler arasından istiridye mantarı üretimine yönelmeyi tercih ettiler. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Kiraz Yerel Hizmetler Müdürlüğü ve Kiraz Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "İstiridye Mantarı Yetiştirme Eğitimi" başladı. Eğitimde aldıkları bilgiler doğrultusunda, evlerin karanlık odalarında, depolarında, kısacası bulabildikleri her uygun ortamda ilk tohumlar ekildi. Heyecan ve sabırla beklemeye başladılar ektikleri umut tohumlarının yeşermesini. Sonuç beklediklerinden de iyiydi. İlk ürünleri kısa sürede pazarlarda satarak gelire dönüştürdüler. Şimdilik aile bütçesine küçük bir katkı sağlayacak miktarda üretim yapsalar da hedefleri büyük. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun önerisi doğrultusunda "Kırköy Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"ni kurdular. Şu anda 60 ortağı bulunan kooperatifin faaliyete geçmesi ile birlikte istiridye mantarına olan talep katlanarak artmaya başladı. İzmir ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından bile alıcıların ilgi alanına girdiler.





Başkan Kocaoğlu'ndan sevindiren ziyaret



İlçede beklenen hızlı bir şekilde gelişen mantar üreticiliğini daha da büyütmek için gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilmişken, yükselen destek taleplerine Başkan Kocaoğlu duyarsız kalmadı. Hiç ummadıkları bir anda köyü ziyaret eden Aziz Kocaoğlu, bir süre önce yaptığı kooperatifleşme çağrısına uyan üretici kadınlarla uzun bir görüşme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kurulacak üretim tesisi konusunda kendisinden destek isteyen kadınlara, "Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeter ki siz istekli olun" diye konuştu.









"Düğünlerde bulaşık yıkardık"



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yolda azim ve inançla yürüyerek gelir sahibi olan Kirazlı kadınlar, şimdi gelecek günlerden daha da umutlu.. Bakın duygularını nasıl paylaşıyorlar:



Güler Özen (Kırköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı):



"Kiraz'da iş olanakları kısıtlı olduğu için kadınlarımızın da çalışması gerekiyor. Bu projeyle kendilerine güvenleri geldi. Artık bizim de bir kazancımız var. Eğitimlere katılmak isteyen herkese de yardımcı oluyoruz. Kadınlarımız çok sevinçli, üretmeye başladılar. Her sabah kalkıp heyecanla mantarlarına koşuyorlar. Şu an herkes evinin bir odasına üretim yapmaya çalışıyor."



Fatma Yıldırım (Üretici):



"Bu projeye başlamadan önce köyümüzde iş imkanı olmadığı için dışarıya yevmiyeli olarak çalışmaya gidiyorduk. İki küçük kızımı evde bırakıp gitmek zorunda kalıyordum. Bu proje geldiğinde çok mutlu oldum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir projeye öncülük ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bizim için bir umut oldu. Samanların içine umut tohumu ektik. İnanıyorum ki, birlik olarak bir yerlere geleceğiz ve başaracağız. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum."



Zübeyde Duyar (Üretici):



"Biz de genellikle kadınlar tarla işçiliğinde çalışır. Ben ve birkaç arkadaşım düğünlere bulaşık yıkamaya giderek hayatımızı kazanıyoruz. Çocuklarımızı bu şekilde okutmaya çalışıyoruz. Tarlamız yok, suyumuz yok, gelirimiz yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunduğu seçenekler arasında bize en uygunu istiridye mantarı yetiştiriciliği geldi. Eğitim aldıktan sonra evlerimizde kendi imkanlarımızla küçük çapta üretime başladık. Evlerimizin odalarında, depolarımızda mantar üretiyor, gelir elde ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyor, desteklerinin devamını diliyoruz."



Şehriban Palaz (Üretici):



"Kadınlarımızın ek gelir için bir arayış içinde olması bize böyle bir yol açtı. Evlerimizde küçük ölçekli alanda yetiştirilecek, maliyeti en uygun olan istiridye mantarı projesi üzerinde çalışmaya başladık. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi her konuda olduğu gibi bize burada da yardımcı oldu. Biz de kadınlar olarak kooperatifimizi kurduk. Evlerde şu an basit usul saman kaynatarak kompostlarımızı hazırlıyoruz. Büyükşehir'in bize verdiği desteklerle daha aktif bir şekilde üretime geçeceğiz."



Adnan Özen (Kırköy Muhtarı):



"Kadınlarımızın bireysel anlamda öz iradelerini kullanarak erkeklerin yaptığı her işi başarabileceklerine inanıyorduk. Onlar da bizi mahcup etmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği hizmetlerden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Biz kırsalda yaşıyoruz. İş imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı istihdam sağlanması açısından istiridye mantarı projesi başlatıldı. Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun oluruyla bu işe girdik. Evlerde yavaş yavaş üretim başladı. Projenin en başından itibaren yanımızda olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz."