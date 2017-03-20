Büyükşehir, Fuar İzmir kavşağını Marble'a yetiştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük fuarcılık tesisi Fuar İzmir'e ulaşımı rahatlatacak 'geçici servis yolu' projesini, yarın açılacak Mermer Fuarı'na yetiştirdi. Büyükşehir, diğer taraftan da Fuar İzmir'e ikinci girişi sağlayacak kavşak için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba günü açılacak Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı öncesi çok önemli bir adım atarak çevre yolundan Fuar İzmir'e bağlantı sağlayacak 'geçici servis yolu'nun yapımını tamamladı. Binin üzerinde katılımcı ve onbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak fuar sırasında oluşacak yoğun trafiği göz önünde bulundurarak harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, zaman kazanmak için kendi ekipleriyle işe koyuldu. 2 aydan daha kısa bir süre içinde karayolu altındaki menfezden bağlantı sağlayacak şekilde 'geçici servis yolu' oluşturdu. 450 metre uzunluğunda, çevre yoluna 2 şerit çıkış ve 400 metre uzunluğunda, çevre yolundan 1 şerit giriş sağlayacak yolla birlikte Fuar İzmir'e Buca-Balçova istikametinde de giriş ve çıkış bağlantısı oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çevre Yolu üzerinde Buca'dan Balçova yönüne seyreden taşıtların Fuar İzmir'e ve Aktepe Mahallesi'ne girişini sağlayacak kavşak projesinin kamulaştırma çalışmalarını ise sürdürüyor.



