Büyükşehir, Güzelbahçe'de koyun dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerelde kırsal kalkınma projesi kapsamında hayata geçirdiği damızlık koç ve koyun dağıtımı Güzelbahçe'de yapıldı. Beş üreticiye 15 adet koç ve koyun dağıtılırken törende konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 'Türkiye'ye örnek olan bu projeyi biz de destekliyor ve üreticimize sahip çıkıyoruz" dedi. İnce, önümüzdeki günlerde Güzelbahçe'de ilkokul çocuklarına günlük yumurta dağıtacaklarını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan "İzmir Büyükşehir Belediyesi 2007 yılından itibaren yerelde kalkınmayı yani tarımla uğraşan kırsal nüfusun yerinde kalkınması, refahının arttırılması, şehire göçün önlenmesi için yatırım yapabileceği alt yatırımları yaparak üreticilerden kooperatifler aracılığı ile alım yapıyor. Bunları kendisine ait hastane, huzurevi ve aşevinin yanısıra dar gelirli hiçbir güvencesi olamayan vatandaşlarımız için kullanılacak gerekli gıdayı temin etmek için alıyor. Bu projenin bir yanı şehirdeki vatandaşına hizmet etmek, vatandaşının ihtiyacını karşılamak, bir yanı da köydeki vatandaşının kalkınmasını sağlamak, elinden tutup ona can suyu vermek. Bu insanlara balık tutmayı öğretmek için çıktığımız yolda başarılı olduk" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Özkan, "Bizim amacımız dar gelirli küçük çiftçiye yardım etmek. Yardım ederken ona hazır bir şey verip al bunu harca demiyoruz. Tam tersine biz sana sınırlı damızlık koyun - keçi, arı, meyve-sebze fidanı verip, soğuk hava deposu, zeytin yağı sıkım tesisi yapacağım diyerek bilimsel araştırma sonucunda hangi alanda neye ihtiyaç varsa ona göre uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamalarla bütün hesap ve amaç dar gelirli çiftçinin ayakta kalmasını sağlamak. Bunda başarı sağladık ki başka büyükşehir ve yerel belediyeler de bizi örnek alarak yatırım yapmaya başladı" diye konuştu.



İnce: Kocaoğlu'ndan yana tarafım



Damızlık koç ve koyun dağıtım töreninde konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce"Yiğide hakkını verelim, Aziz Kocaoğlu olmasa biz Atatürk Kültür Merkezi Projesi'ni yapamazdık. Güzelbahçe'nin 'Büyük Kanal Projesi'nden sonra en büyük ikinci projesi 'Atatürk Kültür Merkezi'dir. 2009 yılında Sarmaşık operasyonu yapılırken, yamyamlar 'biz burayı artık alırız' hesapları yapıyordu. Partililer olarak sahip çıktık, çalıştık, o zaman değerli başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu 'O gün sen hiç merak etme biz seninle çok güzel işler yapacağız ben arkandayım' dedi. Aziz Başkan o günden beri arkamda 2014 seçimleri öncesinde arkamda olduğunu yine gösterdi. Ben sözlerime partimin neferi olarak 2019 seçimlerinde taraf olduğumu, Aziz Kocaoğlu'ndan taraf olduğumu belirtmekle başlıyorum" dedi.



Öğrencilere her gün bir yumurta



Başkan İnce konuşmasına şöyle devam etti: Biz de ilçe belediyeleri olarak Büyükşehir Belediyemizin projelerine destek veriyoruz. Payamlı, Bardacık Festivali ile ihya oldu. Yaklaşık 5000 zeytinimiz oldu. Tüm ağaçlarımızı budadık. Bu sene görevi Çamlı Kooperatifi'ne verdik. Çamlı Kooperatifimiz Çamlı Baraj havzasındaki tüm zeytinlerin bakımını yapıyor. Buradaki tüm zeytinlerimizi de köylülerimize vermek istiyoruz. Güzelbahçelilerimiz faydalansın istiyoruz. Yöremizde gezen tavuk yetiştiriciliği yapan köylülerimiz var. Ana okulu ve ilkokul ilk dört sınıfta okuyan öğrencilerimize köylülerin yetiştirdiği yumurtalardan her gün bir yumurta vereceğiz. İster bize Sayıştay zimmet yazsın ister yazmasın. Aziz Başkan'a süt projesinden sonra Güzelbahçe'den yumurta projesiyle destek vereceğiz."



Altın çıkartmak isteyen avucunu yalar



Son günlerde çeşitli dedikoduların çıkarıldığına dikkat çeken İnce konuşmasını şu şekilde tamamladı: Şimdi bize ve Büyükşehir Belediyemize itham edecek bir konu bulamadılar. Yeni dedikodu çıkarmışlar. Kavacık Köyü,Güzelbahçe'ye bağlanmak istiyor, bunu da ben istiyormuşum, organize ediyormuşum. Neden organize ediyor muşum? Kavacık'ta altın madeni varmış. Güya altın madenine ben ruhsat verecek mişim. O altın madeni Kavacık bana bağlanacaksa ve ruhsat alacağını umuyorsa ki böyle bir yetkim yok. Buradan söylüyorum aha avucunu yalar. Bu çok hassas bir konu ve bizim ne olduğumuzu herkes biliyor. Biz geçmişten bu güne kadar tek şeyi savunduk. Altın madenini değil Çamlı Barajı'nı savunuyoruz. Bu hesabın içinde her kim var ise biz o hesabın içinde yokuz. Altın madeni bizi zengin edecekse biz zengin olmak istemiyoruz. Aziz Kocaoğlu'nun verdiği koyunların sütünü içer peynirini yeriz ve karnımızı doyururuz.