Büyükşehir, kenti dijital ağlarla örüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 2 bin kilometrelik dijital alt yapı sistemi İzmirNET, Türkiye'nin en büyük kamu yerel ağ projesi olarak dikkat çekiyor. Pek çok kamu hizmetini 'bir tıkla' kolaylaştıran sistem sayesinde İzmir, 'Akıllı şehir' olma yolunda hızla ilerliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol alandaki iletişim ve koordinasyonda en gelişmiş teknolojileri kullanabilmek amacıyla başlattığı İzmirNET Projesi sayesinde, kenti dünyanın sayılı merkezleri arasına sokmayı hedefliyor. Proje, Türkiye'nin en büyük network ağları arasında yer alıyor ve kent içindeki MOBESE sisteminin de temel alt yapısını oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirNET projesinin altyapı uzunluğu 2 bin kilometreye ulaştı. İzmir, dijital altyapıya yaptığı bu önemli yatırım sayesinde "Akıllı şehir" olma yolunda hızla ilerliyor.



Her şey bir tık uzakta



İzmirNET, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi'nin (ATS) geliştirilmesinden güvenlik ağı MOBESE sistemine, Coğrafi Bilgi Sistemi'nden bilgilendirme ekranlarına, İzmir'in kriz yönetiminden İZSU faturaları ve emlak vergilerinin ödenmesine kadar uzanan birçok kamu hizmetinde kullanılıyor. İzmirNET sayesinde e-belediye, e-devlet, e-sağlık, e-eğitim, e-eğlence projeleri ile kablolu-kablosuz internet erişimi ve sesli/görüntülü görüşme gibi altyapı hizmetleri hızla devreye alınıyor.

İzmir'deki belediyeler ve diğer kamu kuruluşları, bu proje sayesinde birbirlerine bağlı durumdalar. Sistem kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin işbirliği ve koordinasyonunda etkinlik sağlanıyor. Kent genelinde herhangi bir sorunla ilgili şikayet ya da talebi olan vatandaşlar konuyla ilgili olarak yanlış belediyeye müracaat etse bile, sistem sayesinde soru ya da talebin doğru belediyeye iletilmesi ve vatandaşın her koşulda yanıt alması sağlanıyor.



İtfaiye raporları hız kazandı



İşyeri açma hazırlığındaki vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan İtfaiye Uygunluk Takip Sistemi Projesi de yine İzmirNET sayesinde hayata geçirildi. "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" alabilmek için istenen "İtfaiye Uygunluk Raporları"na ilişkin başvurular, yeni proje sayesinde itfaiye merkezine gitmeye gerek kalmadan, ilçe belediyeden elektronik ortamda yapılabiliyor. Düzenlenen itfaiye raporları, yine elektronik ortamda yetkili belediye veya organize sanayi bölgesine gönderiliyor. Başvuru sahipleri, hazırlanan raporlara ilişkin sorgulamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden e-işlem bölümüne girerek gerçekleştirebiliyor.



Ücretsiz internet noktaları



Sistem sayesinde sadece metropol alan içinde değil, Kiraz ve Bergama gibi yeni bağlanan ilçeler de dahil olmak üzere 30 ayrı noktada vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, iskele, metro istasyonu ve fuar alanı gibi yerlerde ücretsiz internet erişimi sağlanıyor. Ayrıca bilgilendirme ekranları aracılığıyla kentle ilgili haber, duyuru ve çeşitli etkinlikler etkin bir şekilde aktarılıyor. Vatandaşlar www.izmir.bel.tr web sitesinde "Canlı Yayın" bölümünü tıklayarak, kent genelindeki 45 noktayı canlı olarak izleme şansına sahipler. Ayrıca evinden ya da işyerinden internet erişim olanağı olmayan vatandaşların, kent terminalleri aracılığıyla, kurumlarla ilgili elektronik işlemleri yapmaları da mümkün.





Sistemin çalışma prensibi



İzmirNET projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda fiber-optik altyapı mevcut ise yeni kablo çekimi yapılarak, altyapı yok ise yeni altyapı için kazı ruhsatları alınıp gerekli alt yapı oluşturularak bağlantı hazır hale getiriliyor. Daha sonra gerekli kurulum işlemleri için aktif cihazlara konfigürasyon tanımlaması yapılıp bağlantı sağlanıyor.



İlçe belediyelerle koordinasyon



Sistem, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeler arasındaki dijital ortamda bulunan tüm bilgilerin hızlı ve etkin bir biçimde paylaşabilmesi de sağlıyor. Su faturalarının ve emlak vergilerinin ödenmesinden evrak takibi ve mezarlık bilgilerine ulaşmaya kadar vatandaş odaklı hizmetlerin hızlanması ve kurumlar arasında anında bilgi alışverişinin sağlanması da yine sistem sayesinde mümkün. Sistem ayrıca, afet yönetim ve kriz merkezi uygulamaları için gerekli altyapıyı olanağı da sunuyor.