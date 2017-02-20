Büyükşehir Kiraz'da da 557 hayvan dağıttı

Köyden kente göçün önlenmesinde en önemli adımlar İzmir’den atılıyor

Köyden kente göçün önlenmesinde en önemli adımlar İzmir’den atılıyor. Üreticilerin refah düzeyinin artırılması için örnek bir model geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı desteklerin yanısıra, ücretsiz küçükbaş hayvan dağıtımıyla da köylünün yüzünü güldürüyor. Kiraz’da 557 adet koyun ve keçi daha dağıtan Büyükşehir Belediyesi, böylece 17 ayda 6 binin üzerinde hayvan desteği vermiş oldu.

Proje startı 306 hayvanla verilmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan üreticiye ücretsiz küçükbaş hayvan dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye’ye örnek olan projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz’da üreticilere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımının 4. etabını da gerçekleştirdi. İzmir Büyükş ehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ile Kiraz Ziraat Odası Başkanı Gürkan Okka’nın da katıldığı dağıtımda, “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 140 üretici, 557 adet koyun ve keçinin sahibi oldu.Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı desteklemek için 17 ay önce hayata geçirdiği proje ile bugüne kadar Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Seferihisar, Selçuk, Menderes ve Kiraz ilçelerinde toplam 1.365 üreticiye 5 bin 281 adet ücretsiz hayvan dağıttı. Yavrulayan küçükbaş hayvanlarla birlikte bu sayı 6 bin 151'e ulaştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeye 2015 yılı Ekim ayında, Kınık Poyracık’taki 80 üreticiye 306 adet kıvırcık koyun-koç, Sakız koyunu, Tahirova cinsi koyun-koç ve keçi dağıtarak başlamıştı.