Büyükşehir üretiyor 74 şehre gönderiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği glütensiz ekmekler, sadece İzmir'de değil Türkiye'nin 74 şehrindeki çölyak ve fenilketonüri hastaları için de umut oldu. Bu özel ekmekleri sadece 1.5 liradan satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, kargoyla ülke genelindeki tam 1200 noktaya ulaştırıyor

Dar gelirli vatandaşlara destek olmak için kurduğu Kent Ekmek Fabrikası'nın üretim yelpazesine 2011 yılında glütensiz ekmeği dahil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle 74 şehirdeki çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına umut oldu. İthali 9 ile 15 lira arasında olan glütensiz ekmekleri sadece 1.5 lira fiyatla satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, ayda ortalama 119 bin adet üretim yapıyor. Haftada üç gün üretilen ekmekler, İzmir içinde Kent Ekmek satış büfeleri ve EDAK Ecza Kooperatifi üyesi eczanelerde satılıyor.



Üretim maliyeti yüksek



İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen glütensiz ekmekler, üretim aşamasından önce laboratuar analizinden de geçiyor. Üretim maliyeti yüksek olduğu için fırınların üretmek istemediği glütensiz ekmeklere İzmir dışından da oldukça fazla ilgi var. Talebe yetişmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, ürettiği glütensiz ekmekleri 74 şehirdeki bin 200 noktaya kargoyla ulaştırıyor.



Bu yıl da zam yok



2011 yılında aylık ortalama 4800 adet ekmekle başlayan proje, 2012 yılında 6500, 2013 yılında 8000, 2014 yılında 114 bin 900, 2015 yılında 115 bin 700 ve 2016 yılında ise 118 bin 600 adetlik üretime ulaştı. Büyükşehir Belediyesi, tost ve hamburger olmak üzere iki ayrı tipte üretilen 450 gramlık ekmeklerin 1 lira 50 kuruş olan satış fiyatına bu yıl da zam yapmadı.



74 şehre aynı gün kargo



İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası'nın glutensiz ekmek gönderdiği 74 şehir ise şöyle: Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Ankara, Aydın, Artvin, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Burdur, Batman, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Karaman, Kilis, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Sakarya, Rize, Siirt, Bartın, Amasya, Gümüşhane, Bolu, Kırklareli, Tunceli, Ağrı.



Çölyak ve PKU ile mücadeleye destek



İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve aileleri için yaşamı adeta bir kabusa dönüştüren çölyak hastalığı konusunda 2008 yılından bu yana düzenlediği etkinliklerle 'Çölyakla mücadelenizde biz de varız' diyor. Glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetleri nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durması gereken çölyak ve fenilketonüri hastalarına destek olan Büyükşehir Belediyesi, ailelere glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri de dağıtıyor.