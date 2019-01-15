Büyükşehir ve Buca'dan yarıyıl hediyeleri

Yarıyıl tatilinin başlamasına günler kala, belediyeler de çocuklar için programlar hazırlıyor. Velileri ve karneleri ile birlikte Olimpik Buz Sporları Salonu'na gelen öğrenciler, 19-25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz buz pateni yapabilecek. Buca Belediyesi de yüzme kursundan filme kadar çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Pelin Atmaca - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere buz hediyesi hazırladı. Velileri ve karneleri ile birlikte Olimpik Buz Sporları Salonu'na gelen öğrenciler, 19-25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz buz pateni yapabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, bu yıl yine sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi verecek. Karnesini velisiyle birlikte getiren ilk, ortaöğrenim ve lisede okuyan minikler ve gençler, 19 Ocak Cumartesi ile 25 Ocak Cuma günleri arasında buz pistinde ücretsiz olarak kayarak yoğun geçen dönemin stresini atacak.

Buz pistinde kaymak isteyen öğrenciler, 13.00-16.40 saatleri arasında karnesini velisiyle birlikte getirip bu ücretsiz hizmetten yararlanabilecek. Sabah 09.00 ile 13.00 arasında ve 16.40'tan sonra ise salonda Büyükşehir Belediyesi'nin Buz Pateni, Buz Hokeyi, Senkronize takım sporcuları ile engelli vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinde yer alan erişimi kısıtlı çocukların antrenmanları yapılacak. İzmirli ailelerin gözde mekanlarından biri haline gelen ve özellikle çocuklar tarafından büyük rağbet gören İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nun, okulların kapandığı ilk günden itibaren yine dolup taşması bekleniyor.

Buca'da çeşit çeşit eğlence

Buca'da yarıyıl tatili bir başka geçecek. Karne heyecanı saran on binlerce çocuğa müjdeli haber Başkan Amcaları Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'dan geldi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklar tatil boyunca ücretsiz olarak mahallelerinde 12B filmler, çadır tiyatroları, Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde animasyon filmler ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde kukla tiyatrosu izleyebilecek, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme kurslarına katılabilecek.

Karne hediyesi heyecanı yaşayan çocuklar için ilk etkinlik 19 Ocak Cumartesi günü Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Saat 16:00'da başlayacak 'Dostluk Şarkısı Sakinleri Kukla Oyunu ve Worksshop' ile çocuklar bol bol kahkaha atacak.

21 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde animasyon film gösterimleri yapılacak. 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme kursları düzenlenecek. Tatil boyunca ayrıca mahallelerde 12 D film gösterimleri ile çadır tiyatroları çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak. Etkinliklerin tümü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını doğru değerlendirebilmeleri için sporu her alanda ulaşılabilir kılan, 'Buca'da yüzme bilmeyen kalmayacak' hedefiyle açtığı ücretsiz yüzme kurslarında 5 yılda yaklaşık 40 bin Bucalıya yüzme öğreten Buca Belediyesi, yarıyıl tatilinde de ücretsiz yüzme kursları açarak öğrencilere keyifli tatil imkanı yaratacak. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sömestre tatili boyunca sürecek.