Her yıl gerçekleştirdiği kırtasiye seti dağıtımlarıyla öğrencilerin yüzünü güldüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 30 ilçedeki toplam 50 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine okul çantası ile kırtasiye seti armağan edecek.



İhtiyaç sayısına göre belirlenerek okul yönetimlerine teslim edilmeye başlanan kırtasiye setlerinde, öğrencilerin temel ihtiyaçları olan 12’li kuru boya, 12’li sulu boya, 12’li pastel boya, 1 düzine kurşun kalem, 1 düzine kırmızı kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, resim defteri, kareli harita metod defteri, çizgili harita metod defteri, selefon bant, stick yapıştırıcı ve kalem kutusu ile pergel, gönye, iletki ve cetvelle hazırlanan çizim seti bulunuyor.





Hem öğrenciye hem aileye destek



Eğitime destek çalışmaları kapsamında sürdürdüğü proje ile minik öğrencileri sevindiren Büyükşehir Belediyesi, böylece her sene aile bütçelerine katkı sağlıyor. 2007-2008 eğitim döneminde 14 bin öğrenciye kırtasiye seti ve çanta dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl bu rakamı biraz daha artırarak bu dönem 50 bin öğrenciyi sevindirdi.



Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde, okullara yazı tahtası ve Türk bayrağı ile öğrencilere kışlık bot ve mont dağıtımını da sürdürüyor.







Anahtar Kelimeler: Eğitime, Destek, çalışmalarıyla, Minik, öğrencileri

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.