Büyükşehir’den hafta sonunda "çifte açılış"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gerenköy'de bölgenin yapısına uygun mimaride inşa ettiği çok amaçlı salon ile Foça’nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak ilçe terminalini 7 Nisan Cumartesi günü törenle açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Foça’da iki önemli projenin açılışını birden gerçekleştirecek. Ülke turizminin tanınmış merkezlerinden biri olan Foça'da ulaşımın önemli bir ihtiyacı olarak öne çıkan ilçe terminali ile Gerenköy mahallesinin dokusuna uygun şekilde inşa edilen çok amaçlı salonun yapımlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, her iki eseri de 7 Nisan Cumartesi günü törenle hizmete açacak.



Toplam 8 milyon liraya mal olan iki proje, Foça’nın hem kültür-sanat-spor etkinlikleri ihtiyacını karşılayacak hem de ilçe merkezinin trafik yükünü azaltacak.





Hem estetik hem fonksiyonel



Gerenköy'de yöre halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacak çok amaçlı salon, tarihi 1860’lara dayanan bu yerleşim merkezinin sosyal yaşamına ayrı bir renk katacak. Salon 1500 metrekarelik alanda kuruldu. Üst ve alt girişlerde ayrı ayrı düzenlenen fuaye, spor sahası olarak da kullanılabilen çok amaçlı kullanım alanı ve sahne, 270 kişilik teleskobik tribün, idari birim, antrenör odası, toplantı salonları ve soyunma odaları bulunuyor. Kültür-sanat ve spor gibi faaliyetlerin bir arada yapılabileceği bu yeni mekan, işlevselliğinin yanısıra estetik zenginliği ve özgün tasarımıyla da öne çıkan şık bir meydanla da tamamlandı.







Foça'ya yakışan terminal



Foça’nın İzmir yönünden girişinde bulunan tarihi yel değirmenlerinin hemen altında inşa edilen ilçe terminali, enfes deniz manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. ESHOT otobüsleri ve özel minibüslerin daha geniş ve düzenli alanda yolcu indirip bindirilmesinin sağlayacak terminal, yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp inşa edildi. 13 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 5.5 milyon liralık yatırımla hizmete hazır hale getirilen terminalde yer alan 40 adet işyeri, farklı sektörlerde hizmet vererek alana ayrı bir hareketlilik getirecek.