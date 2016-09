İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılının Eylül ayında hizmete açılan Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içindeki Olimpik Buz Sporları Salonu, yaz sezonunda verilen aranın ardından Ekim ayı başında tekrar sporseverlerle buluşacak. Her yaştan İzmirli’nin akınına uğrayan salon, rutin bakımlarının tamamlanmasının ardından buz pateni ve buz hokeyi yapmak isteyenleri ağırlamaya devam edecek. Teknik açıdan Türkiye’nin en modern salonu olan Olimpik Buz Sporları Salonu’na girişler, bu yıl sadece İzmirim Kart ile gerçekleştirilecek.



İzmirliler, tesisten hafta içi 13.00-16.00, hafta sonu ise 13.00-17.00 saatleri arasında yararlanabiliyor. Sabah 09.00 ile 13.00 arasında ve 17.00’den sonra ise salonda Büyükşehir Belediyesi’nin Buz Pateni, Buz Hokeyi, Senkronize Kulüp sporcuları ile engelli vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinde yer alan erişimi kısıtlı çocuklar antrenman yapıyor. Eğitmenler eşliğinde halka açık 45 dakikalık seanslar için ücretlere ise zam yapılmadı. Buz keyfini yaşamak isteyenler, girişte öğrenci 10 TL, yetişkin 15 TL ödeyecek. 20 dakikalık özel dersin ücreti 30 TL, aylık toplam 8 saatlik kurs ise 150 TL. Tesiste, buz pateni kursları pazartesi ve cuma günleri 16.00 ile 17.00 saatleri arasında, cumartesi günleri 11.00- 13.00 saatleri arasında verilecek. Buz hokeyi kursları ise sadece pazar günleri 11.00- 13.00 saatle ri arasında gerçekleşecek.





Öğrenciler çok ilgi gösteriyor



Olimpik salondan ayrıca, İzmir’deki bütün üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, öğrenci kartlarını göstererek hafta içi her gün 13.00 ve 14.00 seanslarından birinden ücretiz olarak yararlanabiliyor. Salonda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrenciler ise randevu sistemiyle, hafta içi her gün 13.00 ve 14.00 seanslarında ücretsiz olarak buz keyfi yaşıyor.







