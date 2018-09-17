Çağdaş Avukatlar Grubu, Baro başkan adayını açıkladı

Çağdaş Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı Özkan Yücel, “Sessizliği bozmak için buradayız” dedi

Şefika Bal- İzmir Barosu Başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Gruplar adaylarını açıklamaya başladı. İzmir Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu, Baro Başkan Adayı Özkan Yücel ve yönetim kurulunu Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltı ile duyurdu.

Bir kurumdaysanız korkma lüksünüz yoktur

Çağdaş Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı Özkan Yücel, avukatların avukatlık yapma yetkileri bir dönem gasp edildi, çünkü avukat müvekkil gizliliği ihlal edildi. Kamera kaydı ve memur eşliğinde görüşmeler getirildi diyerek şunları ekledi ; “Baro'dan ses bekledik ancak hiç ses gelmedi. Oysa Baro alternatifleri ve yapılması gerekenleri ortaya koyması gereken bir kurum. Birey olarak korkmak mümkün ancak bir kurulun yönetim kurulunda ya da başkanlığındaysanız korkma gibi bir lüks yoktur”

Demokrasi ve hukuk ayaklar altına alınıyor

Atatürkçülük değerlerini sadece sözde savundukları gerekçesiyle İzmir Baro’sunu eleştiren Av. Özkan, “Demokrasi ve hukuk ayaklar altına alınırken İzmir Baro'su sanki sadece kendilerine ait görüşlermiş gibi Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilikten söz ediyor. Ama bu değerlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız tüm gücünüzle bunu göstermelisiniz. Laikliğin olmadığı, baskıcı alanlar ülke içerisinde meydana geliyor. Laikliğin uygulanması için çaba gösteren de yok. Bu değerleri korumak adına hiçbir şey yapmıyorlar” dedi.

Baro yönetimi kendini adliyeye kapatmıştır

Biz önemli kararlar alırken Baro üyelerine yönetim faaliyetlerini göstereceğiz ve katılımlarını sağlayacağız. Demokratik bir yönetim hedefliyoruz şeklinde konuşan Çağdaş Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı Özkan Yücel, “İzmir Adliyesi’nde Baro 6. katta bulunur. Ve Baro yönetimi kendini adliyenin 6. katına kapatmıştır. Adliyeye gittiğiniz zaman, asansörlerde 6. katın düğmesinin çalışmadığını göreceksiniz. Bir avukat olarak gidin kartınızı okutun girin diyenlere de şunu anlatmak istiyorum. Kata çıktığınız zaman, avukat kartınızı okutuyorsunuz ve şununla karşılaşıyorsunuz, ‘Yetkisiz Kart’. Ancak bizler, ulaşılabilir bir Baro için çalışacağız” diye söyledi.

Sessiz mi kalacağız?

Çağdaş Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı Av. Yücel, “İzmir barosu söz söylemek için en muktedir kurumlardan biri. Çağdaş Grubun en önemli dayanaklarından biri de mesleki dayanışma. Yıllardır eşitlik, hukukçu dayanışması diyoruz. Avukatlığın gerçek anlamıyla bir değer olarak kabul edilmesi en büyük önceliğimizden birisi. Yönetimde değildik ancak emniyetlerde arkadaşlarımızı alabilmek için, duruşmalardaydık yargılanan arkadaşlarımızı kurtarabilmek için. Geçen gün bunun çok büyük bir örneğini yaşadık. Arkadaşlarımız önce tahliye edildi ancak geceden sabaha ne olduysa tahliye kararı veren mahkeme bir tatil günü ben bıraktığım kişilerin 12’sini geri alıyorum dedi. Hukuk, yargı bağımsızlığı ve ülke bu durumdayken sessiz mi kalacağız? Biz tüm bu sessizliği bozmak için buradayız. Meslektaşlarımızı karşılaştığı hiçbir sorunda yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

4 yıldır aklınız neredeydi?

Ne zaman çağdaş grubun yönetime gelme durumu söz konusu oluyor o zaman biz bunları yapacağız diye söyleniyor. Ancak 4 yıllık pratiğiniz avukat arkadaşlarımızı ne kadar yalnız bıraktığınızı gösteriyor diyen ve İzmir Baro’sunun avukatları yalnızlaştırdığını iddia eden Baro Başkan Adayı Av Özkan Yücel, “Meslektaşlarımızın sorunu her zaman anında çözülmelidir. Biz bunu yapabilmek için hazırız. Şimdi bizim projelerimizi söylüyorlar. Sorulmaz mı 4 yıldır aklınız neredeydi diye? Müvekkilinin dayak yemesine göz yummadığı için bir arkadaşımız gözaltına alınmış, hemen emniyet müdürlüğüne gittik. Yönetim kuruluna da haber verdik. Emniyet müdürlüğünün kapısının zincirlerle olduğunu gördük, bir şekilde birkaç arkadaşımız içeriye girdi gerisini almadılar. Avukat kartlarını gösterdiği halde içeri alınmayan arkadaşlarımız için yönetim kuruluyla görüştük bir şey yapın dedik ancak yapamadılar. Biz kendimiz gittik arkadaşlarımızı aldık geldik” sözlerini kaydetti.

Oy verme konusunda küçük bir Türkiye’yiz

Baro seçimlerinde oy kullanma oranını çok yüksek olmadığını belirterek bu konuda küçük bir Türkiye’yiz diyen Çağdaş Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı Özkan Yücel, “ Önemli bir kısım kim gelirse gelsin bir şey değişmeyecek gözüyle bakıyor. Ancak onlar için çalıştığımızı ve avukat arkadaşlarımızın her daim yanlarında olacağımızı anladıkları zaman gelip Çağdaş Avukatlar Grubu için oy kullanacaklardır diye düşünüyorum” dedi.