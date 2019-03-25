Çakabey, TÜYAP'ın gölgesinde kaldı

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Çakabey Kitap Günleri, Alsancak Garı'nda kitapseverlerle buluştu. Yayınevleri ve sahaflar, ziyaretçilerden memnun ancak kitap satışından şikayetçi. Fuar'ın önümmüzdeki günlerde Kültürk Park Fuar alanında düzenlenecek TÜYAP Kitap Fuarı'nın gölgesinde kaldığını söyleyen katılımcılar, ileriki yıllar için ise ümitli.

Halil Özcan - Tarihi Alsancak Garı'nda düzenlenen Çakabey Kitap Günleri kitap severleri ağırladı. 16 Mart'ta açılan fuar bugün sona eriyor. Katılımcılar okur ziyaretlerinden emnun ancak satış yapamamakta şikayetçi. 6.45 Yayınevi Editörü Can Kara, öğrencilerin getirildiğini ancak bilinçli olmadıklarından yakınıyor. Kara, "Okullardan öğrencileri getirirken, kitap fuarında neler yapılır? Kitap nasıl incelenir, öğretmenlerin bunları anlatması lazım. Öğretmenler bu konuda ne kadar bilinçli o da önemli. İzmir, okur kitlesi olark bilinçli. Tarihi bir garda kitap fuarı düzenlemek akıllıca bir şey. Geçen sene çok kötüydü. Tanıtımı yapılamamıştı ama bu yıl geçen yıllara oranla güzel. Satışı baz almazsanız eğer, okurun kalitesini bakarsanız keyifli geçiyor. Satış kaygısına düşerseniz, personel getiriyorsunuz, yemeği, konaklaması derken maliyet çıkıyor. Maliyeti karşılama herhalde 2 sene sonra falan olur. Fuar organizasyonu olmayan bir kurumun çalışanları organize ediyor. Bu kadar yapmaları başarı. Daha iyi yere geleceğni düşünüyorum. TÜYAP'la aradaki zaman farkı çok. 6 ay olsa mesela en az TÜYAP kadar iş yapar burası. Kozmetik kadar kitaba para ayırmıyoruz. Krizlerde bile kozmetiğe para harcamaktan geri kalınmıyor. Ama kitap öyle değil, insanların öncelikleri farklı." diye konuştu.

Ekonomik krizde insanlar kitap almıyor

Son sahaf sahibi Şinasi Gökçe, fuarın iyi geçmemesini şöyle değerlendirdi: İyi geçmemesinin iki nedeni var. Ekonomik kriz bizim için iyi bir gösterge çünkü insanlar alırken ya da seçerken fiyatı söylediğimizde bıraktığını görüyoruz. TÜYAP gibi bir organizasyon var. Tarihi öne çektiği için bu fuara rağbeti engelledi. Basında iyi yer alıyor ve yazarları getiriyorlar bu da tercih sebebi oluyor. İnsanlarla sohbet ettiğimizde bunu görüyoruz. Ben TÜYAP'a katılamıyorum. Maliyetli bizim açımızdan. Sahaf olarak orada yer almak zor. Sahafların yayın evlerine göre ekonomisi kısıtlı. Ancak okur sahafları daha çok tercih ediyor. Sahaf bölümü kitap fuarlarına renk katıyor.

Genç nesilden ümitliyim

Kitap imzalamak için fuara katılan Işık Öğütçü, okurlarla sohbet etmekten mutlu olduğunu söyledi. Alsancak Garı'nın Haydarpaşa'yı anımsattığını ifade eden Öğütçü, "Konum olarak çok iyi. Okurlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Seçim öncesi, TÜYAP'la tarih çakışması ilgiyi azaltabilir ama ben yazar olarak memnunum. Yayın evleri açısından sıkıntılı. Çalışanları, otel masrafları gibi giderleri var. İzmir'i çok seviyorum. Burada kaliteli okur kitlesi var. Genç nesilden her zaman ümitliyim. Çok değişik seçenekler var. İstediklerini tercih edip okuyabilirler ancak Türk klasiklerini okumalarını tavsiye ediyorum. Kendi insanımızı en iyi anlatan bizim klasiklerimiz." dedi.