Çakıroğlu davası yine ertelendi!

İzmir'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada savcı ek mütalaa verdi. Duruşma, sanık avukatlarının ek süre istemesi nedeniyle 18 Temmuz'a ertelendi

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S., tutuklandı. 1'i tutuklu 31'si tutuksuz toplam 32 sanık hakkında dava açıldı.



İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah S., ölen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile tarafların avukatları katıldı. Önceki duruşmada savcı mütalaasında, tutuklu sanık Nurullah S. hakkında 'kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından müebbet ile 69 yıl, tutuksuz sanıklar İsmail B. ve Sezgin Y. hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer 29 sanık hakkında ise 'birden fazla kişiyi yaralama' suçundan beraat kararı verilmesini talep etti. Bugünkü duruşmada ise savcı ek mütalaa verdi. Savcı olayın gerçekleştiği kafenin sahibi F.K.'nin şikayetçi olmamasından dolayı sanıklar hakkında 'mala zarar verme' suçundan kovuşturmaya gerek olmadığından bu suçlamayla ilgili kamu davasının düşürülmesini istedi. Olayın gerçekleştiği kafenin güvenlik kameralarının sökülmesi ve zarar verilmesiyle ilgili ise kimliği belirsiz 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bunun üzerine sanık avukatları da ek süre istedi. Mahkeme heyeti karar öncesi ek mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre verilmesine, sanık Nurullah S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.



'ÖĞRENCİLER EGE'Yİ TERCİH ETSİN'

Dava için İzmir Adliyesi'ne gelen MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak, MHP İl Başkanı Necat Karataş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Oktay Kılavuz ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun arkadaşları, duruşma sırasında bahçede bekledi.Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, "Oğlumun böyle bir grubun içinde olmasından dolayı onunla gurur duyuyorum. Ben de böyle bir grubun içinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Şu anda yeni dönemde tercih yapacak olan tüm milliyetçi ve Fırat'ı seven her öğrencinin, Ege Üniversitesi'ni tercih etmesini istiyorum. İnşallah kısa sürede karar da açıklanır ve Fırat yattığı yerde huzura erer" dedi.Açıklamanın ardından duruşma için adliyeye gelen gruptakiler hep bir ağızdan, 'Hepimiz Fırat'ız, bu dava bitene kadar buradayız' sloganı attı.