Haber Kaynağı: DHA

Ege Üniversitesi'nde, geçen şubat ayında, ülkücü öğrencilerle, savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi (YDG-H) üyeleri arasındaki kavgada, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S., Çakıroğlu'nu bıçakladığı gerekçesiyle tutuklandı.Savcı Zeki Polat, 1'i tutuklu 31'i tutuksuz toplam 32 sanık hakkında iddianame hazırladı. Davanın tek tutuklu sanığı Nurullah S.'nin 'Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından mübebet ve 69 yıl hapis cezasına, diğer 31 sanığın ise 'Suç dellilerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama'dan 5 ila 48 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi.2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Nurullah S., tarafların avukatları, ölen Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ve MHP İzmir eski Milletvekili Murat Koç katıldı. İstanbul'da başka suçtan tutuklu bulunan, bu davada ise tutuksuz yargılanan Cihat S. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Geçen duruşmada ifade verirken bayılan, kampüste kavganın yaşandığı kafenin çalışanı İ.Z., bugün tekrar tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı, bıçaklama olayının olduğu kafedeki, güvenlik kamerası kayıtlarını bulunduğu kırılan hard disk ile ilgili Avusturya- Almanya'da faaliyet gösteren 'Arttingo Data Rescue' firması tarafından gönderilen, hardiskten veri kurtarma işlemi gerçekleştirilemediğine dair raporu okudu. Raporda, "Mühendislerimiz, diskin 4 yüzeyinde de bulunan hasarın, giderilemez-onarılamaz olduğuna karar vermiştir. Diskin üzerindeki manyetik alanın yanlış kullanılan veya hasarlı bir şekilde okuma-yazma yapmaya çalışması sonucunda, ağır bir şekilde tahrip edilmiş ve çizilmiş olduğu saptanmıştır. Disk üzerinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalara ve birebir parça değişimleri yapılmasına rağmen, mühendislerimiz diskinizi yeniden çalıştırabilir ve böylece de ham verileri okunabilir hale getirememiştir" denildiği öğrenildi.Duruşmada, sanık Nurullah S.'nin avukatları, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, eldeki mevcut görüntülerin bir kez daha Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verip, duruşmayı 2017 Ocak ayına erteledi.Bu arada, ilk duruşmadaki katılım kadar olmasa da İzmir dışından ve Ülkü Ocakları'ndan otobüslerle adliye gelenler oldu. Ülkü ocaklarından gelenler, 'Vatan sana canım feda', 'Alpaslan Türkeş'in askerleriyiz' sloganları attı. OHAL kapsamında adliye önünde basın açıklaması ve pankart açmanın yasak olması nedeniyle Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu sorumlusu Cumhuriyet Başsavcısı Okan Bato'nın talimatıyla slogan atmanın yasak olduğu, emniyet görevlileri tarafından grubun sorumlularına bildirildi. Grup, bu uyarının ardından slogan atmayı kesti.