Çakıroğlu davasında karar verildi. İşte verilen cezalar...

Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarla bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu davasında karar çıktı

İzmir'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanık Nurullah Semo, ağırlaştılmış ömür boyu hapis cezası ve ayrıca 'örgüt üyesi olmak' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.