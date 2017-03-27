Çakıroğlu davasında yeni gelişme!

İzmir Ege Üniversitesi'nde, karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgada Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık avukatlarının itirazı üzerine, daha önce incelenen ancak içeriğine ulaşılamayacağına dair rapor verilen hard diskin bir kez daha Jandarma Kriminal Laboratavarı'na gönderilmesine karar verildi. Duruşma 8 Haziran'a ertelendi

İzmir Bayraklı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Nurullah S., ölen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile tarafların avukatı hazır bulundu. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, eski milletvekili Murat Koç da, duruşmayı izledi. Başka suçtan tutuklu bulunan Cihat B.'nin SEGBİS üzerinden dahil olduğu duruşmaya, izleyici ve basın mensupları alınmadı.



HARD DİSK'İN KOPYASI ALINAMAMIŞ



Duruşmada, Mahkeme Başkanı, olay anına ilişkin görüntülerin bulunduğu ifade edilen hard diskle ilgili Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen raporu okudu. Raporda, hard diskle ilgili, "Sabit disk onarma cihazı ve yazılımı kullanılarak kopyasının alınmasına çalışılmış ancak içeriğine erişilemediği için kopyası alınamamıştır. Veri inceleme laboratuvarı tarafından tarafımıza herhangi bir görüntü dosyası teslim edilmediğinden talep edilen incelemeler yapılamamıştır" görüşüne yer verildi. Ancak söz alan sanık avukatları, gelen rapora itiraz etti, yeniden rapor düzenlenmesini talep etti. Söz alan duruşma savcısı da mütalaasında, PKK'nın sorumlusu olduğu iddiasıyla İstanbul'da tutuklu bulunan Cihat B., hakkında cinayete iştirak suçundan ek iddianame hazırlanılması yönünde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.



SONRAKİ DURUŞMA 8 HAZİRAN'DA



Talepleri alan mahkeme heyeti daha sonra ara kararını açıkladı. Buna göre, hard diskin yeniden incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine, Cihat B., hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Cinayete iştirak suçundan' suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Nurullah S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma da 8 Haziran'a erteledi.



Duruşma sonrası avukatlarla birlikte adliye önünde açıklama yapan baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Bütün suçun bir kişiye atılmasından yana değildik. Ve bu mücadelemiz sonunda hep beraber amacımıza ulaşıyoruz. En büyük cezaları alacaklar. Benim şu anda içim biraz rahatladı. Suçlular en büyük cezaları çekecekler ve Fırat da görevini tamamlamış bir halde huzur içinde yatacaktır inşallah. Fırat'ın not dökümünü mahkemeye verdim. Not ortalaması iyiydi. Sanıkların ise düşük olduğunu iddia ediyorum. Sizler de buraya kadar gelip, bizlere destek verdiniz. Fırat'ın notlarını örnek alıp derslerinize iyi çalışın" dedi.



Duruşmaya destek vermeye gelen bir grup "Hepimiz Fırat'ız. Bu dava bitene kadar buradayız" şeklinde slogan attı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrencilerle, savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye sözedilen diğer öğrenci grubu arasındaki kavgada, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S., tutuklandı. Savcı Zeki Polat, 1'i tutuklu 31'si tutuksuz toplam 32 sanık hakkında 'Kasten adam öldürme , örgüt adına suç işleme, örgüt üyeliği, yaralama ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla müebbet ve 5 - 69 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Davanın tektutuklu sanığı Nurullah S., 'Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından mübbet ve 69 yıl, diğer 31 sanık ise 'Suç dellilerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama' suçlarından 5-48 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.