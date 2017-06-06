Çakıroğlu davasında yeni gelişme! Yine açılamadı

İzmir'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili görülen davada, Jandarma Kriminal Laborutavarı'na ikinci kez gönderilen hard disk ile ilgili rapor geldi. Raporda, arızalı hard disk'in açılamadığı belirtildi

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye sözedilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S., tutuklandı. 1'i tutuklu 31'si tutuksuz toplam 32 sanık hakkında dava açıldı. Tutuklu sanık Nurullah S.'nin 'Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından mübebet ile 69 yıl hapsi istendi. Diğer 31 sanık için ise, 'Suç dellilerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama' suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezaları istendi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen mart ayında yapılan duruşmada, mahkeme başkanı, kavganan olduğu kafenin güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu, arızalı hard diskle ilgili Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen raporu okudu. Raporda, "Sabit disk onarma cihazı ve yazılımı kullanılarak kopyasının alınmasına çalışılmış, ancak içeriğine erişilemediği için kopyası alınamamıştır. Veri inceleme laboratuvarı tarafından tarafımıza herhangi bir görüntü dosyası teslim edilmediğinden, talep edilen incelemeler yapılamamıştır" denildiğini belirtti.



Sanık avukatları gelen rapora itiraz edip, yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, hard diskin yeniden Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine, sanık Nurullah S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.



Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na ikinci kez gönderilen hard diskle ilgili rapor, duruşma öncesi dava dosyasına geldi. İki kişiden oluşan veri donanım uzmanları tarafından hazırlanan üç sayfalık raporda, "İncelenen disk arızalı. Sabit disk içerisinde verilerin kaydedildiği plakalardan en üstte yer alan plaka üzerinde çizikler mevcut. Plakalar üzerinde veriyi okuyan okuyucu kafa deforme olmuş. Arızalı sabit diskin onarılması için deforme olan okuyucu kafası temiz hava kabini içerisinde sökülüp herhangi bir zarar vermeden yerine takıldı. Arızalı hard diskin kopyasının alınmasına çalışıldı, ancak içeriğine erişilemediği için kopyası alınamadı. Sabit diskin arızası laboratuvarımızın mevcut teknolojik imkanları dahilinde giderilmemiştir" denildi.



Yılmaz Fırat Çakıroğlu'nun ölümüyle iligili davanın duruşmasına 8 Haziran Perşembe günü devam edilecek.