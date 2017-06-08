Çakıroğlu'nun öldürülmesi davasında savcı müebbet istedi

İZMİR'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Edebiyat Fakültesi yanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Nurullah S.'nin 'Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından müebbet ve 69 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi

Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S., tutuklandı. 1'i tutuklu 31'si tutuksuz toplam 32 sanık hakkında dava açıldı.



Tutuklu sanık Nurullah S.'nin 'Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından müebbet ile 69 yıl hapsi istendi. Diğer 31 sanık için ise, 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama' suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezaları istendi.



İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün yapılan son duruşmasına, tutuklu sanık Nurullah S., ölen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, kavganın olduğu kafenin güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu, arızalı hard diskle ilgili Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen raporu okudu. Raporda, arızalı hard diskin kopyasının alınılmasına çalışıldığı, ancak içeriğine erişilemediği için kopyasının alınamadığının belirtildiğini dile getirdi.



Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Nurullah S. hakkında 'Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz sanıklar İsmail B. ve Sezgin Y. hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer 29 sanık hakkında ise 'Birden fazla kişiyi yaralama' suçundan beraat kararı verilmesini talep etti.



Savcı ayrıca, bölücü terör örgütü PKK'nın sorumlularından olduğu iddiasıyla İstanbul'da tutuklu bulunan Cihat B. hakkında cinayete iştirak ve örgüt üyeliği suçundan, sanıklar Nurullah S., Sezgin Y., Mevlüt D., Botan T., Cenk Barış K., Ceren D., Ersen Y., Hakan A., Selahattin S., Tarık P., Yunus T., Beyza C., Mahsum Ç ve Abdullah Y. ve üniversitedeki bazı kişiler hakkında, Ege Üniversitesi kampüs alanındaki PKK/KCK yapılanmasındaki rolleri ve eylemleri nedeniyle örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından soruşturma yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda, ve üniversite yönetimine de ihbarda bulunulmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre verilmesine, sanık Nurullah S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.



Duruşma sonrası avukatlarla birlikte adliye önünde açıklama yapan baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Bütün suçun bir kişiye atılmasından yana değildik. Ve bu mücadelemiz sonunda hep beraber amacımıza ulaşıyoruz. En büyük cezaları alacaklar. Benim şu anda içim biraz rahatladı. Suçlular en büyük cezaları çekecekler ve Fırat da görevini tamamlamış bir halde huzur içinde yatacaktır inşallah" diye konuştu.



Adliyeye gelen oğlu Çakıroğlu'nun arkadaşlarına da "Sizler de buraya kadar gelip bizlere destek verdiniz. Fırat'ın notlarını örnek alıp derslerinize iyi çalışın" dedi. Duruşma için adliyeye gruptakiler, hep bir ağızdan "Hepimiz Fırat'ız. Bu dava bitene kadar buradayız" sloganı attı.

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