20 Eylül 2016 Salı
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    • Çalışır durumdaki arabayı çaldı, çıkmaz sokakta bırakıp kaçtı

    İzmir'in Bornova İlçesi'nde, 24 yaşındaki Serhat Balkaya'nın market önünde çalışır durumda bıraktığı hafif ticari aracı çalan kimliği belirsiz hırsız, girdiği çıkmaz sokakta flaşörleri yakıp aracı terk etti. Serhat Balkaya aracını, hırsızın araçta eski olmadığı telefona cevap veren bir kişinin adresi bildirmesi sayesinde bir saat sonra kavuştu

    20 Eylül 2016 Salı 09:26
    Çalışır durumdaki arabayı çaldı, çıkmaz sokakta bırakıp kaçtı
    Bornova'daki Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında geçen 15 Eylül günü meydana gelen olayda, Serhat Balkaya, hafif ticari aracını çalışır durumda market önünde bırakıp, alışveriş için içeriye girdi. Yaklaşık dört dakika markette kalan Serhat Balkaya, döndüğünde aracı yerinde bulamayınca büyük şaşkınlık yaşadı. Balkaya, güvenlik kamerası kayıtlarından, aracının çalındığını gördü.

    ÇIKMAZ SOKAKTA TERK EDİLDİ

    Serhat Balkaya, polisten yardım istemesinin yanı sıra bindiği taksiyle de hırsızın aracıyla ilerlediği yöne doğru peşinden gidip aramaya başladı. Trafik yoğunluğu yaşanan Kamil Tunca Bulvarı üzerinde aracını fark eden Balkaya, taksiden inip kovalamaya çalışmasına rağmen, sıkışıklıktan kurtulan hırsıza yetişemedi.

    Arkadaşları da Serhat Balkaya'nın araçta kalan telefonlarını aradı. Telefona cevap veren bir kişi, aracın İkiçeşmelik semtinde terk edildiğini bildirip, adresi verdi. Bu sayede Balkaya'nın çalınan aracı yaklaşık bir saat sonra bulundu.

    İçerisinde para ve akıllı cep telefonu bulunan çantayı çalan, eski olan diğer telefonu ise bırakan hırsızın, çıkmaz sokağa girince geri dönemediği, panikleyince de flaşörlerini yakıp kaçtığı belirlendi. Mahallelinin de aracın bu şekilde terk edilmesinden şüphelenip bomba yüklü olmasından endişe ettikleri öğrenildi. Aracın bulunup gerçeğin ortaya çıkmasıyla hem sahibi Serhat Balkaya ve hem de sokak sakinleri rahat bir nefes aldı.

    Hafif ticari aracın üzerinde parmak izi ve ipucu araştırması yapan polis, hırsızı bulup yakalamak için çalışma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Hırsızlık, Araba Hırsızlık, Bornova Araba Hırsızlık

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