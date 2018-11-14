Çamdibi Atatürk Parkı yenilendi

Bornova Belediyesi yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerinde vatandaşlara konserden düğüne, spordan sanata pek çok aktiviteye katılma imkanı sunan Çamdibi Atatürk Parkı’nı yeniledi

Bornova Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırları içinde bulunan Çamdibi Atatürk Parkı’nı yeniledi. Yaklaşık 40 bin metrekare alana yayılan ve vatandaşlara pek çok etkinliğe katılma olanağı sunan Çamdibi Atatürk Parkı’nda kapsamlı tadilat çalışmaları yapıldı. Yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları, mini golf sahası, amfitiyatro, Engelsiz Yaşam Merkezi ve düğün salonunun da bulunduğu Çamdibi Atatürk Parkı’nın yaklaşık 19 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Bu alanın çimlendirme, bitki ve çiçek dikimlerini düzenli olarak yapan Bornova Belediyesi, tadilat çalışmaları kapsamında yeşil alanları da yeniden düzenledi.

Koşu yolu yenilendi

Çamdibi bölgesinde oturan vatandaşların en çok kullandığı alanlardan biri olan yürüyüş parkuru da tadilat çalışmaları kapsamında yenilendi. Zemini kauçuk ile kaplanan parkur vatandaşların daha rahat spor yapabilmesi için eklemeler yapılarak büyütüldü. Çamdibi’ndeki vatandaşlar sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş parkurunu yoğun bir şekilde kullanarak adımlarını sağlıkları için atıyor.

Artık daha bakımlı

Çamdibi Atatürk Parkı’nın iki girişine de Atatürk silüetleri yapılarak girişler yeniden düzenlendi. Renkli Bornova yazısının da elden geçirilerek çocuklar için daha eğlenceli bir alan haline getirildiği Çamdibi Atatürk parkı sunduğu olanaklarla Çamdibi bölgesinde yaşayan vatandaşlar için daha bakımlı bir alan haline geldi.

Vatandaşlar daha keyifli vakit geçirsin diye

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Çamdibi Atatürk Parkı’nın Bornovalıların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “İlçemizdeki yeşil alanları arttırmaya, mevcutları da yenileyip daha kullanışlı hale getirmeye büyük önem veriyoruz. Çamdibi bölgesinde yaşayan vatandaşlar, bu parkı aktif bir şekilde kullanıyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak pek çok etkinliğimizi burada gerçekleştiriyoruz. Oldukça yoğun bir biçimde kullanılan parkımızın daha kullanışlı hale gelmesi, vatandaşlarımızın vakitlerini daha keyifli geçirmeleri için kapsamlı bir düzenleme ve yenileme çalışmasını başlattık” dedi.