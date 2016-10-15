Çamdibili kadınlara farkındalık eğitimi

Bornova Belediyesi düzenlediği çeşitli etkinlik ve projelerle kadınlara destek veriyor

Bornova Belediyesi'nce hazırlanan "Bornova'da Kadın ve Yaşam" konulu sunum bu kez Çamdibi'nde gerçekleşti. Farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanan etkinlikte kadınlara hakları anlatılarak, Bornova Belediyesi'nin onlar için yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Kadınlara yönelik birçok proje hayat geçiren Bornova Belediyesi, kadınlarda farkındalık yaratmak amacıyla "Bornova'da Kadın ve Yaşam" başlığı altında bir sunum hazırladı. İlki Yakaköy Kalkınma ve Danışma Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin ikincisi Çamdibi Kadın Dayanışma Merkezi'nde yapıldı. Kadınların toplumdaki yerinin anlatımıyla başlayan sunumda kadın olmanın zorlukları, yaşadıkları yer ve Bornova Belediyesi'nin kadınlara yönelik proje, çalışma ve hizmetleri anlatıldı. Bornova Belediyesi'nin Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve MTK Sitesi yönetimi işbirliğiyle kadınlara verdiği iş garantili kurslardan yüzlerce kadının yararlandığı hatırlatıldı. Kadınların kendi hakları konusunda bilgi sahibi olmasının öneminin vurgulandığı toplantıda, mesleklerinde ilk olma özelliğine sahip öncü kadınlar da anlatıldı. Çamdibili kadınların yoğun ilgi gösterdiği sunumun ilçenin değişik yerlerinde de devam edeceğini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Açtığımız kurslar, düzenlediğimiz aktiviteler ve eğitimlerle kadınlarımızın her zaman hayatın içinde olmasını sağlayacağız. Biz Bornova'da bu dönemin kadınların, çocukların ve engellilerin dönemi olacağını söyledik ve bunun gereğini yapıyoruz" dedi.















