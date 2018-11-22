Cami bahçesinde ceset bulundu!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir caminin bahçesinde, erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Cami bahçesinde ceset bulundu!
22 Kasım 2018 Perşembe 14:22

Karataş semtindeki Hacı Cevat Başı Camii'nin bahçesinde, bugün saat 12.30 sıralarında bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, olay yerinde çalışma yaptı. Ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ceset
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