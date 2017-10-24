Can dostlar için kapasite arttırımı

Buca Belediyesi, son teknoloji ile donatarak geçtiğimiz yıl hizmete açtığı, yeni işlevler kazandırarak, hizmet kalitesini yükselttiği 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni geliştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana 5000'in üzerinde sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren merkez, kapasitesini yüzde 100 arttırmaya hazırlanıyor. Son teknolojik donanıma sahip rehabilitasyon ünitesi ve hasta kedilerin bakımının yapıldığı engelli kedi evi de bulunan merkez, inşası devam eden ek geçici bakım ünitesi ile aynı anda 60 köpek 135 kediye tedavi olanağı sağlayacak düzeye yükseltiliyor

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tınaztepe mevkiinde konumlanan; röntgen, ultrason, tahlil laboratuvarı ve tam teşekküllü hayvan ambulansı ile hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kapasitesini arttırmak için harekete geçti.

2 operasyon odası, ilaç ve aşı odası, röntgen odası, laboratuvar, hemogram cihazı, kan biyokimya cihazı, röntgen, CR Röntgen, elektrokoter, yoğun bakım kafesi ile hizmet veren Merkezin ana binasında 35 köpek 30 kedinin bakım ve tedavileri gerçekleştirilirken, özel olarak kurulan ve engelli kedilerin bakımının yapıldığı engelli kedi evinde 50 sokak kedisinin ihtiyaçları gideriliyor.



Yüzde 100'lük kapasite artışı



Sokağın zor şartlarında yaşam savaşı veren can dostlarımız sokak hayvanları için kapasitesini arttırma çalışmaları yürüten Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, ek geçici bakım ünitesinin inşa çalışmalarına hız verdi. Kapasiteyi yüzde 100'den fazla arttıracak olan ek bakım ünitesinde 25 köpek ve 55 kedinin aynı anda bakım ve tedavisi yapılabilecek. Gelecek ay devreye girmesi beklenen ve içerisinde 2 adet tam donanımlı operasyon odası ve muayene odaları bulunacak olan ek rehabilitasyon ünitesi ile Merkez, 60 köpek 135 kediye hizmet verebilecek kapasiteye yükselecek.

İlçe genelindeki 60, kırsal alanlardaki 20 beslenme odağı ile sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını gideren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ek hizmet binasının yanında beslenme odaklarında da artırıma gidiyor. Müdürlük, 20 adet otomatik suluk ve 20 adet mama kabininin montaj çalışmalarını da yaparak Buca'nın sokak canlıları için yaşanabilir bir dünya sunuyor.