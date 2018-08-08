Can dostlara park müjdesi

İlçeye yeni bir köpek parkı yapacağının müjdesini veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, parkın yapılacağı yeri ve ihtiyaç duyulan özellikleri konuşmak için hayvanseverlerle buluştu

Hayvan severliğiyle tanınan, makam odasında kedisi 'Çiko', su kaplumbağası 'Tekila', papağanları 'Koko' ve Gezi' ile belediyenin çatısında da 60 taklacı güvencin besleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, vatandaşlardan gelen talepler üzerine yeni bir köpek parkı yapacağının müjdesini verdi. 2014 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet alanında köpeklerin eğitim alabileceği, dolaşabileceği, sahipleriyle oyun oynayabileceği köpek parkı yapan Başkan Şenol, ikinci köpek parkı için harekete geçti. Başkan Şenol yapılacak park hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere belediye meclis salonunda köpek sahipleri ile bir araya geldi. Hayvan severlerin köpekleriyle katıldığı toplantıda 10 dönümlük alanda köpek parkı yapacağını söyleyen Şenol, katılımcıların istek, öneri ve taleplerini dinledi.

10 dönümlük köpek parkı



Başkan Halil İbrahim Şenol, “Can dostlarımız köpeklerimizin rahatça dolaşabileceği, oyun oynayabileceği, eğitim alabileceği 10 dönümlük alanda ikinci köpek parkımızı hayata geçiriyoruz. Siz hayvanseverlerin talepleri ve fikirleri doğrultusunda çok özel ve örnek olacak bir park inşa edeceğiz. Fikirleriniz, ihtiyaçlarınız, görüşleriniz doğrultusunda köpek parkımızın projesini şekillendirerek en kısa zamanda hayata geçirip can dostlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Taleplerine duyarsız kalmadığı için Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a teşekkür eden hayvanseverler ise yapılacak park hakkında fikir ve taleplerini paylaşarak katkı sağladılar.