Can dostlara sıcak yuva

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış soğuğunun iyiden iyiye kendisini hissettirdiği bu günlerde ilçe genelindeki parklarda mama ve su kaplarının sayısını artırırken kedi evi projesini de hayata geçirdi. Projeye ilk destek üniversite öğrencilerinden geldi.

Özellikle kış aylarında sahipsiz sokak hayvanlarını olumsuz hava koşullarından korumak için çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi, sokak kedilerini sıcak yuvalara kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kedi evleri daha sonra Yaşar üniversitesi, hukuk fakültesi öğrencileri tarafından önce boyandı, daha sonra ellerindeki kedi ve pati motifli paletlerle süslendi. Öğrenciler, kış mevsiminde zor şartlarda sokakta yaşamını sürdürmek zorunda kalan hayvanlar için böyle bir projenin içinde oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Kedi evleri daha sonra sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı park ve sokaklara bırakıldı. Belediye ekipleri tarafından parklara yerleştirilen kedi evi sayısı böylece 75'e çıkarılmış oldu.

Yakından ilgileniliyor

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Can dostlarımızın ağır kış koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da hayvan severlerle birlikte çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde onların her türlü sıkıntısıyla veterinerlerimiz ilgileniyor. Parklara yerleştirdiğimiz kedi evlerine tüm hemşerilerimizin sahip çıkmasını rica ediyorum” dedi.