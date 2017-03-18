Çanakkale Zaferi Urla'da kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102.yılı Urla’da düzenlenen törenle kutlandı

Urla Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Ural Belediye Başkanı Sibel Uyar, Garnizon Komutanı adına Havacı Savunma Yarbay İsmail Murat Çoban, Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda Urlalı katıldı.



Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının çelenklerinin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.



Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla şeref defterini imzalayan Kaymakam Murat Sefa Demiryürek; “ Emperyalizmin gözü dönmüş azgınlığı içerisinde vatan topraklarımıza saldırıya geçen düşman ordularını, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak Çanakkale’de durdurmanızın yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Yüce Atatürk’ün işaret buyurduğu üzere ‘Milleti, milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır’. Sizin yazdığınız bu destanla Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak hepimizin en asli vazifesi olmalıdır” dedi.



Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından program Yıldız Tepe Şehitliğinde devam etti. Şehitliğe bırakılan çiçeklerden sonra Şehitler adına edilen dua ile program sona erdi.





