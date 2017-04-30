Canan Karatay: Zeytinyağı anne sütüne eşit

FUARİZMİR'de düzenlenen 'Zeytinli Sohbetler' etkinliğine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının anne sütüyle eş değerde olduğunu savunarak, herkesin günde 30- 40 zeytin yemesi gerektiğini söyledi

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kanser, alzheimer ve diyabet başta olmak üzere her hastalığın devasının zeytinyağı olduğunu söyleyerek zeytinyağının anne sütü ile eş değerde olduğunu söyledi. Karatay, sinir sistemi hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanması, kanserler, damar tıkanıklığı, damar sertliği, alzheimer, depresyon, felç, kronik inflamasyon, parkinson, otizm, unutkanlık, bağırsak rahatsızlıkları, cilt hastalıkları ile adale ve kemik gücünün azalması gibi pek çok hastalığın tedavisinin zeytinyağı ile mümkün olduğunu söyledi. Yaratılışın bir mucizesi olan anne sütünün içindeki her bileşenin zeytinyağında da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Tek tüketim maddesi olarak bir bebeğin gelişebilmesine yeten anne sütünde hayvansal kolestrol varken, zeytinyağında bitkisel kolestrol vardır. İki mucizeyi karşılaştırdığımızda görüyoruz ki değerleri farklı da olsa aynı içeriğe sahipler" dedi.



VİTAMİN ZENGİNİ



Halk arasında alkol göbeği olarak bilinen karaciğer yağlanmasının alkol kullanmayan kişilerde de trigliserit yağlar ve trans yağlar nedeniyle ortaya çıktığını belirten Karatay şöyle konuştu:



"Trigliserit yağlar ekmek, unlu mamüller, şekerli gazlı içecekler gibi ürünlerde bulunur. Trans yağlar ise margarin, işlenmiş ürünler gibi ürünlerin içindeki yapay yağlardır. Bu yağlar kronik inflamasyona sebep olurken soğuk sıkım zeytinyağının böyle bir etkisi yoktur. Aksine inflamasyonu durdurur, iyileştirir ve önler. Zeytinyağı, A ve E vitamini başta olmak üzere antioksidan ve antibiyotik içerir. Zeytinyağı tüketenlerde yapılan araştırmalarda eklem ağrılarının yarı yarıya azaldığı tespit edilmiştir."



ASPİRİN YERİNE ZEYTİNYAĞI



Kalp hastalarına, kanı sulandırmak amacıyla kullanılan aspirin yerine zeytinyağı tüketmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Canan Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böylece aspirinin yan etkisi olabilecek mide delinmesi, kanaması gibi durumlar ortadan kalkar, hatta tam tersine mide rahatlar. Zeytinyağı yağ hücrelerinin yapışıklığını azaltır, kanı sulandırır ve ağrıyı keser. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yalnızca soğuk sıkım zeytinyağı kullanan kişilerde kalp krizi görülmemekte."



Zeytinyağının içeriğindeki prebiyotik, antibakteriyal, antikansorojen ve antibiyotik etki nedeniyle bütün kanser tedavilerinde kullanılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Karatay ayrıca kilo vermek isteyenlere de günde 30-40 adet zeytin yemelerini tavsiye etti.

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