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    • Çapkın, Çeşme'deki villasında gözaltına alındı

    Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İzmir'in Çeşme İlçesi'nde gözaltına alındı

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 09:49
    Çapkın, Çeşme'deki villasında gözaltına alındı
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mülkiyedeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin Çapkın hakkında da gözaltı kararı verildi. Hüseyin Çapkın, İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan Havacılar Sitesi'ndeki rezidansında gözaltına alındı.

    Hüseyin Çapkın'ın iki aftadır Dalyan'da bulunduğu belirtildi.


    ÇEŞME'DEKİ VİLLADA GÖZALTI

    FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın için polisin büyük bir gizlilik içerisinde operasyon yaptığı ortaya çıktı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın koordinesinde, sürdürülen operasyonda, az sayıda polise gözaltı kararı emri verildi. Bunun üzerine görevlendirilen polis ekibinin araştırmasında Hüseyin Çapkın'ın, İzmir'in Çeşme İlçesi Sakız Koyu'ndaki evinin adresi belirlendi. Bu bilgi üzerine, görevlendirilen polis ekibi İstanbul'dan Çeşme'ye geldi. Sabah saat 05.30 sıralarında da operasyon yaptı. Evde ailesiyle birlikte bulunan Hüseyin Çapkın, hakkındaki savcılık kararının kendisine açıklanmasından sonra gözaltına alındı. Çapkın'ın, daha sonra sabah saat 08.00'de İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

    EVİ GEÇEN YIL SATIN ALMIŞ

    Bu arada Hüseyin Çapkın'ın, gözaltına alındığı Sakız Koyu'ndaki villasını geçen yıl satın aldığı öğrenildi. Hüseyin Çapkın'ın yaz aylarında ailesiyle bu siteye gelip kaldığı komşularınca ifade edildi.

    Bu arada site dışından görüntü alınmasına tepki gösteren site çalışanları, basın mensuplarıyla tartıştı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Hüseyin çapkın, çapkın Gözaltı

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