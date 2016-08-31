ÇEŞME'DEKİ VİLLADA GÖZALTI

EVİ GEÇEN YIL SATIN ALMIŞ

Haber Kaynağı: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mülkiyedeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin Çapkın hakkında da gözaltı kararı verildi. Hüseyin Çapkın, İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan Havacılar Sitesi'ndeki rezidansında gözaltına alındı.Hüseyin Çapkın'ın iki aftadır Dalyan'da bulunduğu belirtildi.FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın için polisin büyük bir gizlilik içerisinde operasyon yaptığı ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın koordinesinde, sürdürülen operasyonda, az sayıda polise gözaltı kararı emri verildi. Bunun üzerine görevlendirilen polis ekibinin araştırmasında Hüseyin Çapkın'ın, İzmir'in Çeşme İlçesi Sakız Koyu'ndaki evinin adresi belirlendi. Bu bilgi üzerine, görevlendirilen polis ekibi İstanbul'dan Çeşme'ye geldi. Sabah saat 05.30 sıralarında da operasyon yaptı. Evde ailesiyle birlikte bulunan Hüseyin Çapkın, hakkındaki savcılık kararının kendisine açıklanmasından sonra gözaltına alındı. Çapkın'ın, daha sonra sabah saat 08.00'de İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.Bu arada Hüseyin Çapkın'ın, gözaltına alındığı Sakız Koyu'ndaki villasını geçen yıl satın aldığı öğrenildi. Hüseyin Çapkın'ın yaz aylarında ailesiyle bu siteye gelip kaldığı komşularınca ifade edildi.Bu arada site dışından görüntü alınmasına tepki gösteren site çalışanları, basın mensuplarıyla tartıştı.